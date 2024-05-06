Что в Париже заявил Си Цзиньпин о завершении войны РФ против Украины

Глава КНР Си Цзиньпин, пребывая 5 мая в Париже с визитом в рамках своего европейского турне, высказался о поиске Пекином "хороших путей" для завершения войны России с Украиной. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Le Figaro".

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

СМИ обращает внимание, что китайский лидер один в один повторил тезис российских пропагандистов, назвав полномасштабное вторжение РФ в Украину — "украинским кризисом". И отметил влияние войны на европейское общество.

"Мы понимаем потрясение, которое украинский кризис вызвал для европейцев. Китай не является источником этого кризиса, не является его стороной или участником", — заверил Си Цзиньпин.

Также глава КНР выразил надежду, что мир и стабильность "скоро вернутся в Европу", и заявил о намерении Пекина "работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти хорошие пути разрешения кризиса".

Во французской столице Си Цзиньпин сегодня, 6 мая, продолжит встречи с президентом страны Эммануэлем Макроном и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Читайте также на портале "Комментарии" — начиная с 5 мая Си Цзиньпин начал свой визит в ряд европейских стран. Он уже находится с визитом во Франции. Далее глава КНР намерен отправиться в Сербию и Венгрию. По данным тех же США, у Китая пока не просматривается желания делать реальные шаги по одобрению украинской формулы мира, на основе которой в середине июня состоится саммит в Швейцарии. Какие ожидания от европейской поездки Си? Может ли она повлиять на восприятие Китаем российско-украинской войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – чего опасается Кремль перед мирным саммитом в Швейцарии: что зависит от Китая.



