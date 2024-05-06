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Что в Париже заявил Си Цзиньпин о завершении войны РФ против Украины

Си Цзиньпин намекнул, что Китай сам будет искать "хорошие пути" завершения войны

сегодня, 07:34 comments8212
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава КНР Си Цзиньпин, пребывая 5 мая в Париже с визитом в рамках своего европейского турне, высказался о поиске Пекином "хороших путей" для завершения войны России с Украиной. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Le Figaro".

Что в Париже заявил Си Цзиньпин о завершении войны РФ против Украины

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

СМИ обращает внимание, что китайский лидер один в один повторил тезис российских пропагандистов, назвав полномасштабное вторжение РФ в Украину — "украинским кризисом". И отметил влияние войны на европейское общество.

"Мы понимаем потрясение, которое украинский кризис вызвал для европейцев. Китай не является источником этого кризиса, не является его стороной или участником", — заверил Си Цзиньпин.

Также глава КНР выразил надежду, что мир и стабильность "скоро вернутся в Европу", и заявил о намерении Пекина "работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти хорошие пути разрешения кризиса".

Во французской столице Си Цзиньпин сегодня, 6 мая, продолжит встречи с президентом страны Эммануэлем Макроном и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Читайте также на портале "Комментарии" — начиная с 5 мая Си Цзиньпин начал свой визит в ряд европейских стран. Он уже находится с визитом во Франции. Далее глава КНР намерен отправиться в Сербию и Венгрию. По данным тех же США, у Китая пока не просматривается желания делать реальные шаги по одобрению украинской формулы мира, на основе которой в середине июня состоится саммит в Швейцарии. Какие ожидания от европейской поездки Си? Может ли она повлиять на восприятие Китаем российско-украинской войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – чего опасается Кремль перед мирным саммитом в Швейцарии: что зависит от Китая.




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Источник: https://www.lemonde.fr/international/article/2024/05/05/le-president-chinois-xi-jinping-arrive-en-france-pour-une-visite-officielle_6231722_3210.html
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Обсуждения

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небайдужий

сегодня, 11:48

аналізуючи сучасне ставлення до України і до ситуації на фронті ( це СВО для раші, ООС для України, ні одна з воюючих сторін на дипломатичному рівні не визнала це війною - так лемет язиком про війну) - доля України, завершення вторгнення буде вирішуватись будь ким і ........... більше всього без України, можливе якесь представництво. Україна була "санітарною" зоною між одичалим сходом і цивілізованим Заходом! Згадайте слова Черчіля про росію, сказані в 1945 році (для заходу ссср звався коротко -росія)


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