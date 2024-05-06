Что в Париже заявил Си Цзиньпин о завершении войны РФ против Украины

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Кравцев Сергей
Глава КНР Си Цзиньпин, пребывая 5 мая в Париже с визитом в рамках своего европейского турне, высказался о поиске Пекином "хороших путей" для завершения войны России с Украиной. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Le Figaro".
Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
СМИ обращает внимание, что китайский лидер один в один повторил тезис российских пропагандистов, назвав полномасштабное вторжение РФ в Украину — "украинским кризисом". И отметил влияние войны на европейское общество.
Также глава КНР выразил надежду, что мир и стабильность "скоро вернутся в Европу", и заявил о намерении Пекина "работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти хорошие пути разрешения кризиса".
Во французской столице Си Цзиньпин сегодня, 6 мая, продолжит встречи с президентом страны Эммануэлем Макроном и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Читайте также на портале "Комментарии" — начиная с 5 мая Си Цзиньпин начал свой визит в ряд европейских стран. Он уже находится с визитом во Франции. Далее глава КНР намерен отправиться в Сербию и Венгрию. По данным тех же США, у Китая пока не просматривается желания делать реальные шаги по одобрению украинской формулы мира, на основе которой в середине июня состоится саммит в Швейцарии. Какие ожидания от европейской поездки Си? Может ли она повлиять на восприятие Китаем российско-украинской войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – чего опасается Кремль перед мирным саммитом в Швейцарии: что зависит от Китая.
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небайдужий
сегодня, 11:48
аналізуючи сучасне ставлення до України і до ситуації на фронті ( це СВО для раші, ООС для України, ні одна з воюючих сторін на дипломатичному рівні не визнала це війною - так лемет язиком про війну) - доля України, завершення вторгнення буде вирішуватись будь ким і ........... більше всього без України, можливе якесь представництво. Україна була "санітарною" зоною між одичалим сходом і цивілізованим Заходом! Згадайте слова Черчіля про росію, сказані в 1945 році (для заходу ссср звався коротко -росія)