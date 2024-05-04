Что хочет получить Си от европейского турне: изменится ли позиция КНР по войне в Украине

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Кравцев Сергей
Канцлер Германии Олаф Шольц и французский президент Эммануэль Макрон намерены провести встречу накануне начала европейского мини-турне главы Китая Си Цзиньпина. Начиная с 5 мая, тот намерен посетить Францию, Сербию и Венгрию. Учитывая, что Шольц был в Китае в апреле, где, в том числе, говорил с Си о необходимости скорейшего прекращения российско-украинской войны, можно предположить, что эту тему поднимет в разговоре с лидером КНР и Макрон, в последнее время активизировавшийся в данном направлении. Впрочем, по данным тех же США, у Китая пока не просматривается желания делать реальные шаги по одобрению украинской формулы мира, на основе которой в середине июня состоится саммит в Швейцарии. Какие ожидания от европейской поездки Си? Может ли она повлиять на восприятие Китаем российско-украинской войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова считает, что европейское турне Си Цзиньпиня не случайно охватывает Венгрию и Сербию (к которым потенциально может добавиться еще и Словакия).
По ее словам, через Венгрию (слабое звено в ЕС) и Сербию (давнишний кандидат в члены ЕС) китайцы будут пытаться зайти на европейский рынок электромобилей, автопрома, возобновляемой энергетики и так далее. Чтоб усилить влияния КНР, китайскую валюту (юань) в Европе. Традиционная мягкая экономическая сила, посредством которой Пекин продвигает свои интересы по всему миру, поясняет Александра Решмедилова.
Впрочем, до сих пор непонятно, будет ли Китай брать участие в саммите мира в Швейцарии. Нельзя исключать, что прояснится это именно после европейского турне Си, считает Александра Решмедилова.
Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко поделилась таким комментарием:
В то же время, отмечает эксперт, Китай – это коммунистический авторитарный режим, который продвигает в мире именно эту, а не демократическую модель. Со всеми вытекающими.
Исходя из вышесказанного, европейский визит Си будет касаться больше экономических вопросов, прогнозирует Екатерина Одарченко.
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