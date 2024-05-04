Что хочет получить Си от европейского турне: изменится ли позиция КНР по войне в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц и французский президент Эммануэль Макрон намерены провести встречу накануне начала европейского мини-турне главы Китая Си Цзиньпина. Начиная с 5 мая, тот намерен посетить Францию, Сербию и Венгрию. Учитывая, что Шольц был в Китае в апреле, где, в том числе, говорил с Си о необходимости скорейшего прекращения российско-украинской войны, можно предположить, что эту тему поднимет в разговоре с лидером КНР и Макрон, в последнее время активизировавшийся в данном направлении. Впрочем, по данным тех же США, у Китая пока не просматривается желания делать реальные шаги по одобрению украинской формулы мира, на основе которой в середине июня состоится саммит в Швейцарии. Какие ожидания от европейской поездки Си? Может ли она повлиять на восприятие Китаем российско-украинской войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Китай интересует заход на европейский автомобильный и энергетический рынки

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова считает, что европейское турне Си Цзиньпиня не случайно охватывает Венгрию и Сербию (к которым потенциально может добавиться еще и Словакия).

"В данный момент Китай интересует заход на европейский автомобильный и энергетический рынки. Сделать это непросто, учитывая угрозу экономических ограничений со стороны руководства ЕС (из-за недобросовестной конкуренции, которой славится КНР), а также то, что Пекин не особо прислушивается к требованиям Запада уменьшить экономические завязи со страной-агрессором – РФ", – отмечает эксперт.

По ее словам, через Венгрию (слабое звено в ЕС) и Сербию (давнишний кандидат в члены ЕС) китайцы будут пытаться зайти на европейский рынок электромобилей, автопрома, возобновляемой энергетики и так далее. Чтоб усилить влияния КНР, китайскую валюту (юань) в Европе. Традиционная мягкая экономическая сила, посредством которой Пекин продвигает свои интересы по всему миру, поясняет Александра Решмедилова.

"Понятно, – продолжает она, – что не всем в Европе это понравится. Потому Китаю важно "навести мосты" с Францией – одним из лидеров ЕС. Особенно на фоне того, что с американским рынком у КНР сейчас проблемы, а Париж всегда вел достаточно независимую от Вашингтона политику. При этом, пытаясь установить конструктивный диалог с Парижем (который очень бы хотел провести летнюю Олимпиаду без эксцессов, потому заинтересован в установлении мира в Украине, т.к. война это всегда дестабилизирующий фактор), Пекин не может не понимать, что на повестке дня точно будет вопрос урегулирования российско-украинской войны. И точно не по "хотелкам" Кремля".

Впрочем, до сих пор непонятно, будет ли Китай брать участие в саммите мира в Швейцарии. Нельзя исключать, что прояснится это именно после европейского турне Си, считает Александра Решмедилова.

Китай продолжит занимать условной нейтральную позицию

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко поделилась таким комментарием:

"Китайский фактор – это скорее о противостоянии с США, а не о российско-украинской войне. В этом ракурсе и следует рассматривать все действия официального Пекина. Следует понимать, что экономика КНР сильно зависит от западных предприятий, там расположенных, а также от западных потребителей (основной рынок для Китая). Поэтому КНР и не переходит грань в своих отношениях с РФ (от которых получает значительную выгоду, скупая со скидкой ее ресурсы и заполонив ее рынок своей продукцией), чтоб не попасть под вторичные санкции США, Европы и Канады".

В то же время, отмечает эксперт, Китай – это коммунистический авторитарный режим, который продвигает в мире именно эту, а не демократическую модель. Со всеми вытекающими.

Исходя из вышесказанного, европейский визит Си будет касаться больше экономических вопросов, прогнозирует Екатерина Одарченко.

"В смысле же российско-украинского противостояния Китай продолжит занимать условной нейтральную позицию, извлекая выгоды из этой войны, но не переходя "красных линий", очерченных Западом (военно-техническая помощь РФ). Ну, а вопрос участия КНР в Глобальном саммите мира в Швейцарии, возможно, прояснится после посещения Си Франции – одного из лидеров ЕС, который может предложить Китаю что-то интересное взамен", – считает эксперт.

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