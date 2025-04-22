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Чтобы утереть нос США: о создании какого истребителя задумался Китай

По информации СМИ, Китай хочет создать палубный истребитель шестого поколения

сегодня, 13:57
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Кравцев Сергей

Разработчики китайского истребителя-невидимки J-36 заняты усовершенствованием компьютерной системы, которая поможет пилотам выполнить сложный и опасный маневр посадки истребителя шестого поколения на движущийся авианосец. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает South China Morning Post.

Чтобы утереть нос США: о создании какого истребителя задумался Китай

Китайский истребитель-невидимка Chengdu J-36. Фото: из открытых источников

Авторы ссылаются на статью, которую недавно разместили в китайском авиационном журнале Acta Aeronautica et Astronautica Sinica. Это может быть подтверждением того, что разработчики J-36 находятся на ранних стадиях создания военно-морского варианта своего нового самолета.

При этом в Chengdu Aircraft Research and Design Institute уже обратили внимание, что риск для пилотов, которые будут пытаться посадить истребитель нового поколения на авианосец, "чрезвычайно высок".

Надо полагать, со временем самолет модернизируют, и он станет более "послушным" и безопасным для пилотов. В противном случае успех всей программы будет под большим вопросом.

Стоит отметить, Китай активно проводит летные испытания самолетов нового поколения, в частности истребителя-бомбардировщика (или тактического бомбардировщика) J-36, который отличается отсутствием киля и целым рядом уникальных решений.

Самолет создали специалисты Chengdu Aircraft Industry Group. Для него использовали очень редкую компоновку с тремя двигателями, которые, скорее всего, имеют плоское сопло. Два воздухозаборника разместили снизу, а еще один – сверху.

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Источник: https://www.scmp.com/news/china/science/article/3307304/chinas-j-36-design-team-unveils-aircraft-carrier-landing-system-sixth-gen-stealth-jet?module=perpetual_scroll_0&pgtype=article
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