Чтобы утереть нос США: о создании какого истребителя задумался Китай

Разработчики китайского истребителя-невидимки J-36 заняты усовершенствованием компьютерной системы, которая поможет пилотам выполнить сложный и опасный маневр посадки истребителя шестого поколения на движущийся авианосец. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает South China Morning Post.

Китайский истребитель-невидимка Chengdu J-36. Фото: из открытых источников

Авторы ссылаются на статью, которую недавно разместили в китайском авиационном журнале Acta Aeronautica et Astronautica Sinica. Это может быть подтверждением того, что разработчики J-36 находятся на ранних стадиях создания военно-морского варианта своего нового самолета.

При этом в Chengdu Aircraft Research and Design Institute уже обратили внимание, что риск для пилотов, которые будут пытаться посадить истребитель нового поколения на авианосец, "чрезвычайно высок".

Надо полагать, со временем самолет модернизируют, и он станет более "послушным" и безопасным для пилотов. В противном случае успех всей программы будет под большим вопросом.

Стоит отметить, Китай активно проводит летные испытания самолетов нового поколения, в частности истребителя-бомбардировщика (или тактического бомбардировщика) J-36, который отличается отсутствием киля и целым рядом уникальных решений.

Самолет создали специалисты Chengdu Aircraft Industry Group. Для него использовали очень редкую компоновку с тремя двигателями, которые, скорее всего, имеют плоское сопло. Два воздухозаборника разместили снизу, а еще один – сверху.

Читайте также на портале "Комментарии" — в китайской провинции Гуйчжоу завершается строительство Huajiang Grand Canyon Bridge – самого высокого моста в мире. В КНР заявляют, что строительство этого моста "продемонстрирует мощность инфраструктуры Китая", а также сократит путешествие по горной местности от нескольких часов до двух минут.



