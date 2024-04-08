Даст ли Китай России все для войны в Украине. Какие могут сработать предохранители

Как известно, Китай сейчас помогает российским оккупантам ракетным топливом, элементами и технологиями, что очень беспокоит Запад. По мнению Александра Мусиенко, вряд ли Пекин расширит эту помощь и удовлетворит все военные нужды страны-агрессора.

Китай и Россия

По его словам, дело в том, что экономика Китая все-таки больше зависит от Запада, чем от России. В частности, подчеркивает эксперт, Пекин торгует со странами ЕС на триллион, а с Россией товарооборот составляет всего 122 млрд.

При этом Мусиенко обратил внимание на Северную Корею, 70% военно-промышленного комплекса которой ориентировано именно на Российскую Федерацию. Такая ситуация, кстати, говорит эксперт, беспокоит Южную Корею. Именно поэтому, добавляет он, министр иностранных дел этой страны в Брюсселе заявил, что Сеул должен выделить Украине помощь в размере 2,3 млрд, потому что угрозы от Северной Кореи для обеих стран общие. В конце концов, именно поэтому, добавил эксперт, Южная Корея и принимает участие в чешской инициативе и продает снаряды, которые затем идут Силам обороны.

Кстати, спикер китайского МИД Мао Нин заявила, что Китай не пытается извлечь выгоду из войны в Украине. По ее словам, Пекин никогда не искал и не будет искать выгоды от того "кризиса", который происходит в Украине. При этом Мао Нин подчеркнула, что Китай регулирует экспорт товаров, имеющих двойное назначение в соответствии с законами и правилами. При этом она добавила, что страны не должны распространять "клевету" на нормальные отношения между Китаем и Россией.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации главы Госдепа США Энтони Блинкена, Китай существенно усилил поддержку России, и это беспокоит.