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Даст ли Китай России все для войны в Украине. Какие могут сработать предохранители

Китай вряд ли пойдет на то, чтобы закрыть все военные нужды страны-агрессора России, об этом в эфире телемарафона сказал военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, Пекин все же больше заинтересован в сотрудничестве с Западом, чем РФ

сегодня, 17:03
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как известно, Китай сейчас помогает российским оккупантам ракетным топливом, элементами и технологиями, что очень беспокоит Запад. По мнению Александра Мусиенко, вряд ли Пекин расширит эту помощь и удовлетворит все военные нужды страны-агрессора.

Даст ли Китай России все для войны в Украине. Какие могут сработать предохранители

Китай и Россия

По его словам, дело в том, что экономика Китая все-таки больше зависит от Запада, чем от России. В частности, подчеркивает эксперт, Пекин торгует со странами ЕС на триллион, а с Россией товарооборот составляет всего 122 млрд.

При этом Мусиенко обратил внимание на Северную Корею, 70% военно-промышленного комплекса которой ориентировано именно на Российскую Федерацию. Такая ситуация, кстати, говорит эксперт, беспокоит Южную Корею. Именно поэтому, добавляет он, министр иностранных дел этой страны в Брюсселе заявил, что Сеул должен выделить Украине помощь в размере 2,3 млрд, потому что угрозы от Северной Кореи для обеих стран общие. В конце концов, именно поэтому, добавил эксперт, Южная Корея и принимает участие в чешской инициативе и продает снаряды, которые затем идут Силам обороны.

Кстати, спикер китайского МИД Мао Нин заявила, что Китай не пытается извлечь выгоду из войны в Украине. По ее словам, Пекин никогда не искал и не будет искать выгоды от того "кризиса", который происходит в Украине. При этом Мао Нин подчеркнула, что Китай регулирует экспорт товаров, имеющих двойное назначение в соответствии с законами и правилами. При этом она добавила, что страны не должны распространять "клевету" на нормальные отношения между Китаем и Россией.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации главы Госдепа США Энтони Блинкена, Китай существенно усилил поддержку России, и это беспокоит.




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