Действительно ли Си собрался повторить «подвиг» Путина: что говорят в КНР о возвращении Тайваня

Официальный Пекин не исключает применения силы против Тайваня, при этом Пекин готов к "мирному воссоединению" по модели "одна страна, две системы". Как передает портал "Комментарии", об этом заявил представитель Управления по делам Тайваня Китая Пэн Цинъэнь.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"Мы готовы создать широкое пространство для мирного воссоединения и не будем жалеть усилий, чтобы реализовать эту перспективу с максимальной искренностью. Однако мы абсолютно не откажемся от применения силы и оставляем за собой право принять все необходимые меры", — заявил представитель Управления по делам Тайваня.

При этом высокопоставленный чиновник Китая, ответственный за политику в отношении Тайваня, и четвертый по рангу лидер правящей Коммунистической партии Ван Хунин, не упомянул о силе в своей ключевой политической речи в субботу, которая вместо этого сосредоточилась на том, как обе стороны выиграют от "воссоединения".

Новая попытка Китая создать модель автономии для Тайваня, которую ни одна крупная тайваньская политическая партия не поддерживает, а правительство в Тайбэе неоднократно ее осуждало, состоялась накануне встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом Китая Си Цзиньпином.

При этом во время общения с представителями масс-медиа Дональд Трамп заявил в Белом доме, что он не готов пока подтвердить, что будет обсуждать Тайвань с Си. Выступая ранее в среду в Тайбэе, гендиректор Бюро национальной безопасности Тайваня Цай Миньен заявила, что новая китайская модель – это то, что Пекин использовал в Гонконге и Макао, и что она не имеет перспектив на Тайване.

"Цель состоит в том, чтобы унизить международный статус Тайваня, а также чтобы достичь политической цели ликвидации суверенитета Тайваня, к чему стремится Коммунистическая партия Китая", — сказал он.

