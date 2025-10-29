Чи справді Сі зібрався повторити «подвиг» Путіна: що говорять у КНР про повернення Тайваню

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Офіційний Пекін не відкидає застосування сили проти Тайваню, при цьому Пекін готовий до "мирного возз'єднання" за моделлю "одна країна, дві системи". Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявив представник Управління у справах Тайваню Китаю Пен Цин'ень.
Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел
При цьому високопосадовець Китаю, відповідальний за політику щодо Тайваню, і четвертий за рангом лідер правлячої Комуністичної партії Ван Хунін, не згадав про силу у своїй ключовій політичній промові в суботу, яка натомість зосередилася на тому, як обидві сторони виграють від "возз'єднання".
Нова спроба Китаю створити модель автономії для Тайваню, яку жодна велика тайванська політична партія не підтримує, а уряд у Тайбеї неодноразово засуджував її, відбулася напередодні зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і президентом Китаю Сі Цзіньпіном.
При цьому під час спілкування з представниками мас-медіа Дональд Трамп заявив у Білому домі, що він не готовий поки що підтвердити, що обговорюватиме Тайвань із Сі. Виступаючи раніше в середу в Тайбеї, гендиректор Бюро національної безпеки Тайваню Цай Міньєн заявила, що нова китайська модель – це те, що Пекін використовував у Гонконгу та Макао, і що вона не має перспектив на Тайвані.
Читайте також на порталі "Коментарі" — стратегічні бомбардувальники Китаю наблизилися до берегів Тайваню: що відбувається.