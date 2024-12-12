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Действительно ли войне конец: какое послание Си передал Путину

Си Цзиньпин указал на необходимость "разрядки" в войне против Украины

сегодня, 14:17
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Кравцев Сергей

Глава КНР Лидер КНР Си Цзиньпин на встрече с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым напомнил о принципах недопущения распространения "конфликта" и указал на необходимость "разрядки ситуации" в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагенство "РИА Новости" со ссылкой на Центральное телевидение Китая.     

Действительно ли войне конец: какое послание Си передал Путину

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"По украинскому вопросу Китай уже многократно подчеркивал, что необходимо твердо придерживаться трех принципов по недопущению распространения конфликта, недопущению эскалации военных действий и недопущению подливания сторонами масла в огонь" – отметил Си Цзиньпин.

Также на встрече лидер Китая указал Дмитрию Медведеву, что необходимо "продвигать скорейшую разрядку ситуации".                                           

Сам Медведев заявил Си Цзиньпину, что привез "личное послание" от российского диктатора Владимира Путина.                                                      

"Я хочу передать вам привет, наилучшие пожелания от президента Путина, а также личное послание от него", — сказал бывший президент России.

Читайте также на портале "Комментарии" — политолог Вадим Денисенко, считает, что нынешний визит Медведева в Пекин может свидетельствовать о том, что Китай, судя по всему, хочет понять контуры реальных, а не публичных пожеланий РФ относительно завершения конфликта. То есть, подчеркивает Вадим Денисенко, Китай хочет понять, какие можно заключить соглашения с США по заморозке конфликта.              




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