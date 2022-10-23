Диктаторы Путин и Мадуро поздравили Си Цзиньпиня с переизбранием на пост главы Китая

22 октября на 20-м съезде Коммунистической партии Китая Си Цзиньпину разрешили идти на третий срок председателя правящей партии. Первыми мы приветствовали китайского диктатора его авторитарные коллеги президент России Владимир Путина и президент Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Europa P ress .

Президент России Владимир Путина и президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото с октрытых источников

В целом в Китае разрешено идти на два срока, но Си Цзиньпин окружил себя союзниками, согласившимися выдвинуть лидера коммунистов на еще один срок. Также во время съезда бывший лидер партии Ху Цзиньтао был отстранен из зала заседания.

"Я буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и тесному сотрудничеству", – сообщил президент РФ Путин

Также российский президент считает, что результаты 20-го съезда подтверждают авторитет нынешнего лидера Китая.

Другой диктатор президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Си Цзиньпина с успешным лидерством и подчеркнул, что Венесуэла будет и дальше тесно сотрудничать с Китаем.

"Со стороны Венесуэлы мы подтверждаем обязательство продолжать способствовать тесным отношениям сотрудничества, коммуникации и координации между нашими сторонами, чтобы обеспечить большее благосостояние обоих народов", — сообщили в Министерстве иностранных дел Венесуэлы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции экспертов на переизбрание Си Цзиньпина в третий раз лидером китайской коммунистической партии.

Также "Комментарии" писали об обвинениях США в отношении Китая. Американские дипломаты в ООН обвинили Китай и Россию в помощи своему союзнику – Северной Кореи.

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