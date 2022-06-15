Директива Си Цзиньпина: решится ли Китай на спецоперацию в Тайване – и как это может отразиться на Украине

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Китайский лидер Си Цзиньпин подписал директиву, разрешающую "невоенное" использование вооруженных сил. Эти действия вызывают опасения, что Пекин готовится к вторжению на остров Тайвань под видом "специальной операции", не классифицируемой как война. Какова вероятность подобного вторжения? Как на ситуацию может повлиять война в Украине?

В ероятность какой-то военной операции КНР в отношении Тайваня невелика

По мнению директора Украинского института политики (УИП) Руслана Бортника, Китай, похоже, почувствовал удачный момент для усиления давления на Тайвань, на США. Для геополитического шантажа.

"КНР понимает, что сегодня ресурсы Запада во много сконцентрированы на оказании помощи (включая военную) Украине в противостоянии с Россией. И у Запада просто физически нет дополнительных орудий, танков и так далее для обеспечения эффективной обороны Тайваня в случае начала КНР наземной операции. Китай понимает также, что мир в целом и Западный, в частности, переживает серьезные экономические проблемы. Стоит на пороге энергетического, продовольственного, инфляционного кризисов. Всё это ослабляет, по мнению Пекина, позицию Запада. Делает его более договороспособным. Склонным к достижению неких компромиссов с тем же Китаем. Поэтому и появляется решение Си Цзиньпина, что военные операции могут проводиться без объявления войны (Россия тут подала пример своими действиями против Украины). Создавая некую правовую подоплеку для гипотетического вторжения в Тайвань", – поясняет Руслан Бортник.

И всё же ему кажется, что КНР делает ставку на интеграцию Тайваня мирным путем. По сценарию Макао или Гонконга. Просто создает инструмент давления на те же США и Тайвань, чтобы они согласились именно на такой сценарий развития событий в столь сложной обстановке, созданной стараниями России.

"Китай в свое время уже разыгрывал эту карту. Знаменитый киссинджеровский разворот США к КНР произошел как раз тогда, когда Западу пришлось одновременно противостоять Китаю и СССР, – напоминает эксперт. – Потому предполагаю, что вероятность какой-то военной операции КНР в отношении Тайваня невелика. Та же самая "операция" России против Украины показывает с точки зрения политической, экономической, социальной, военной логики – неэффективность подобного рода инструментов в новом веке".

Но Руслан Бортник не исключает, что подтолкнуть Китай к силовому способу решения задач по Тайваню может наличие неких кулуарных договоренностей с РФ.

"Если Пекин и Москва заключили некий тайный пакт (к примеру, во время визита Путина в КНР в феврале – незадолго до широкомасштабного вторжения россиян в Украину) касательно разрушения монополярного мира (доминирования США), то вторжение в Тайвань может случиться. С целью растащить, разделить силы, прежде всего, Штатов (имеющих определенные обязательства перед Тайванем), что приведет к уменьшению военной помощи Украине и увеличению шансов России на победу. Но издержки для Китая будут слишком велики. И пока не просматривается, что Пекин реально готов идти на такие риски", – говорит директор УИП.

Если Китай всё же вторгнется в Тайвань, можно будет уже открыто говорить о Третьей мировой войне. И о том, что мир накрывает цунами глобальных кризисов – и безопасностных, и экономических, и политических, резюмирует Руслан Бортник.

КНР может начать давить на Тайвань через экономическую блокаду

Политический консультант Александр Вербицкий рассуждает так:

"Не рассматривая историю взаимоотношений "двух Китаев", на мой взгляд, необходимо сосредоточиться на сценариях экономического взаимодействия КНР в рамках международного проекта "Один пояс — один путь" с другими странами и на всех континентах. Суть происходящего может заключаться в том, что Китай, не желая ставить под угрозу результаты многолетних инвестиций в собственный геополитический проект, намерен устроить экономическую блокаду Тайваня. Тем самым лишив его поставок продовольствия (а Тайвань зависит от импорта продуктов питания)".

Это может, по мнению КНР, продолжает эксперт, заставить Тайвань пересмотреть свою политику ограничения поставок высокотехнологической продукции, например, в Россию и Беларусь. Необходимо помнить также, что в структуре внешней торговли Тайваня первое место занимают США. Невоенные меры КНР могут продемонстрировать американскую же технологию "мягкой" (не военной) силы, для того, что бы позже договориться о снятии санкций по поставкам в Китай из Тайваня, например, микрочипов, отмечает Александр Вербицкий.

"Китайские компании пока не могут полностью добиться импортозамещения тайваньской продукции. Более того – компании Huawei и ZTE вынуждены были приостановить или прекратить работу на рынках стран Европы и Америки из-за международных санкций 2020 года, инициатором которых выступали США. Если рассматривать аспект дружбы КНР-Россия и санкций по отношению к РФ, то неполучение продукции из Тайваня может отбросить РФ на 20 лет назад в сфере высоких технологий. Так что угрозой вторжения или экономической блокадой (а Тайвань, напомню, островное государство) Китай может "сидеть на трёх стульях". За самого себя, играя в передел мира; за Россию — выступая как её партнер, пусть и не публично; против Тайваня — исходя из истории противоречий", – рассказывает эксперт.

Ситуация, по его мнению, очень напряженная и чем-то напоминает 40-е годы прошлого века – с доминированием Японии в регионе. И рядом конфликтов, часть из которых потом стала частью Второй мировой.

"У Китая куда больше солдат и вооружений, чем у Тайваня. Но Тайвань – это серьёзный противник. Высокотехнологичный, мотивированный, имеющий гарантии поддержки со стороны США в случае конфликта. Если КНР начнет операцию – это будет тотальная война. И Тайвань может стать для Китая своеобразной Украиной для России. В смысле больших надежд на легкую победу – и последующих разочарований из-за ожесточенного сопротивления, – поясняет Александр Вербицкий. – Не думаю, что в КНР не понимают последствий. Но даже демонстративное выказывание угроз со стороны Китая всё острее ставит вопрос о необходимости выстраивания новой – действующей – системы всемирной безопасности. Пока ее еще есть, где строить".

Китай решил поднять ставки

Политолог-американист Владислав Фарапонов убежден, что в случае вторжения Китая в Тайвань, это повлияет не только на американо-китайские отношения, но и на баланс сил в регионе, в мире.



"Понимая вовлеченность США и их союзников по НАТО в оказание помощи Украине, противостоящей российской агрессии, Китай, как мне кажется, решил поднять ставки. При этом, надо помнить об очень тесных взаимоотношения между США и Тайванем, являющимся, важным экспортером в Штаты, в том числе технологий", – отмечает Владислав Фарапонов.



По его мнению, в это непростое время многое зависит от способности США убедить Китай не предпринимать опасных шагов, предупредив Пекин о последствиях.



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