Для чего Си был нужен визит в Европу: о чем говорит позиция КНР по войне в Украине

Завершился европейский визит китайского лидера Си Цзиньпина. Посещение Франции мало что ему принесло, зато более продуктивными оказались визиты в Сербию и Венгрию, считает издание Bloomberg, по мнению которого Си пытался расколоть Европу, а также вбить клин между США и ЕС. Какие выводы можно сделать из европейского хода китайского лидера? Как Пекин может далее разыгрывать геополитические карты, в том числе в ракурсе российско-украинской войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Эммануэль Макрон, Си Цзиньпин, Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

Китай работает именно в собственных интересах

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан отмечает, что в условиях, когда российская феодальная крепостная монархия со своими сателлитами разрушила межцивилизационную систему сдержек и противовесов – лидерские страны глобальной демократии, а также определенной категории автократий, пытаются продвигать свои предложения касательно формирования нового миропорядка.

"И европейский вояж Си Цзиньпина в Европу был нацелен, прежде всего, на продвижение интересов КНР в европейском пространстве. Используя для этого страны, имеющие тесные связи с РФ – как те Венгрия и Сербия. Публично озвученные результаты визита подтверждают мой тезис о том, что Китай работает именно в собственных интересах. Его интересуют экономика, финансы, рынки, технологии, демографические вопросы, связанные с проживанием на территории европейских стран лиц китайской национальности (т.н. хуацяо, что буквально означает "китайский эмигрант"). И, конечно, имела место попытка сформировать у части европейских стран удобные Пекину позиции. В том числе, существенно отличающиеся касательно взглядов США на отношения с КНР", – говорит эксперт.

Он обращает внимание, что во время посещения Франции звучали заявления Си о том, что КНР не будет милитарно помогать РФ, направлять туда товары двойного назначения. Но это лишь заявления, подчеркивает ветеран внешней разведки.

"Куда лучших результатов китайский лидер получил по итогами визита в Сербию и Венгрию, – считает Василий Богдан. – В последней его вообще принимали с невероятной помпой, венгерское руководство буквально стелилось перед Си Цзиньпином, был подписан ряд соглашений, в том числе о стратегическом партнерстве. Ну, а Си чисто в китайской манере подыграл Орбану, заявив, что Венгрия – это модель построения отношений с КНР для всех стран мира".

Безусловно, нас интересовала позиция Китая касательно российско-украинской войны. К сожалению, констатирует эксперт, судя по сделанным ранее, а также уже в Европе заявлениям, позиция официального Пекина остается прежней. Он не называет эту войну ни войной, ни агрессией, твердит об "украинском кризисе", о "конфликте". Выступает за прекращение боевых действий, а, по сути, за "замораживание" войны. А если и говорит о необходимости переговоров, очевидно, с позиции, устраивающей Кремль.

"Несмотря на декларативные заявления Си Цзиньпина, что Китая стоит на стороне международного права, Устава ООН – касательно уважения территориальной целостности и суверенитета, независимости всех стран – это больше выглядит как манипуляция мировым общественным мнением. К сожалению, КНР не является сторонником окончания российско-украинской войны на справедливых условиях. В рамках как раз таки и международного права и Устава ООН", – резюмирует Василий Богдан.

У него создается впечатление, что Китаю выгодна эта война. Ведь она ослабляет Россию. И всё больше ставит ее в зависимость от КНР. Который, конечно, ей помогает. С выгодой для себя предоставляя всякого рода оборудование, технологии, а через Северную Корею – и оружие.

"Несмотря на усилия, Си Цзиньпину, с моей точки зрения, не удалось расколоть ЕС, а также внести раздор между ЕС и США, – считает генерал. – Позиция у Запада в целом единая. И реализовать свои намерения в обозримом будущем у КНР не получится".

Разговоры о расколе Европы – очень преувеличенное мнение

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко призывает не преувеличивать значение визита китайского лидера в Европу.

"У этого визита не было никаких сверхзадач, – поясняет он. – С одной стороны, лидер Китая географически обозначил приоритеты внешней политики своей страны в Европе. В Западной – это Франция, которую Си Цзиньпин посетил уже в третий раз. А в Восточной – Венгрия и Сербия, которые имеют дружественные отношения и с Китаем, и с Россией. С другой стороны, лидер КНР посетил те страны, руководители которых в прошлом году посетили Китай. И это не просто дань дипломатической традиции. Это закрепление особых связей Китая с этими странами".

По словам политолога, Китай давно обхаживает Францию, пытаясь сделать Париж своим главным партнером в Западной Европе. Правда, без особого успеха.

"Что касается Венгрии и Сербии, то их лидеры в прошлом году посетили юбилейный форум главного геополитического проекта Си Цзиньпина – "Один пояс – один путь". И венгерский премьер Орбан, и сербский президент Вучич не только не скрывают, но даже подчеркивают свое особое позитивное отношение к Китаю, стремление развивать партнерские отношения с КНР", – подчеркивает Владимир Фесенко.

По его мнению, разговоры о расколе Европы – очень преувеличенное мнение (чем, кстати, Bloomberg давно страдает, акцентирует эксперт).

"Франция не стала лоббистом Китая в ЕС, а прокитайская позиция Орбана и Вучича проявилась еще задолго до этого визита. Сербия, к тому же, не является членом ЕС – и с нынешней политикой вряд ли обретет шансы на вступление в Евросоюз. А Орбан уже давно "чужой среди своих" в ЕС. Он не столько влияет на общую европейскую политику, сколько создает мелкие пакости для общеевропейских решений", – поясняет политолог.

Что касается российско-украинской войны, то позиция Китая после этого визита вряд ли изменится, считает он.

"Китай продолжит претендовать на роль посредника в урегулировании военного противостояния между Россией и Украиной, формально дистанцируясь от этой войны, но объективно находясь ближе к РФ. Участие Китая в Глобальном саммите мира остается под вопросом. Но если КНР все-таки примет участие в этом саммите, хотя бы на уровне спецпредставителя, значит, Макрону удалось убедить председателя Си занять более активную и конструктивную позицию в этом вопросе. Но пока это маловероятно", – считает Владимир Фесенко.

Макрон не стал вести "сепаратные" переговоры с Си Цзиньпином

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ рассуждает так:

"Си Цзиньпин во время визита во Францию презентовал свою модель мирного плана. Судя по всему, Макрон не поддержал данный план в полной мере, так как дипломатические усилия Франции сейчас координируются с мирным планом Украины президента Зеленского, который единственно полностью согласуется с Уставом ООН и будет детально представлен на мирном саммите в Швейцарии в июне".

По мнению Алексея Куща, Макрон не стал вести условно "сепаратные" переговоры с Си Цзиньпином. Именно поэтому, акцентирует он, в переговорах от ЕС принимала участие и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Относительный успех Си в Венгрии и Сербии не сможет компенсировать в лучшем случае нейтральный результат визита во Францию", – уверен эксперт.

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