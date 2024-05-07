Почему Китаю важно наладить отношения с Западом: о чем говорят заявления Си о войне в Украине

Руководитель Китая Си Цзиньпин начал свое европейское турне. Во время встречи в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном китайский лидер пообещал воздержаться от поставок оружия РФ и более тщательно контролировать поставляемые туда товары так называемого двойного назначения. Он якобы также поддержал идею Макрона о перемирии на время летних Олимпийских игр в Париже. Кроме того, заверил, что Китай поддержит проведение международной мирной конференции, которая будет признана и Россией, и Украиной. Как оцениваете прозвучавшие заявления и в целом игру Китая вокруг российско-украинской войны? Готов ли Пекин занять более конструктивную позицию или продолжит явно и тайно поддерживать Москву? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Си Цзиньпин и Макрон. Фото: из открытых источников

Китай хочет послать некие позитивные сигналы Западу

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук акцентирует, что Китай всегда проводит свою – особую – политику. И нужно чувствовать разницу между заявлениями (особенно сделанными в Европе) и делами.

"Потому не стоит пытаться увидеть-услышать в нынешних словах Си некую поддержку Украины, готовность пойти на более партнерские отношения со странами НАТО и "Большой семерки". На самом деле, через такие относительно миролюбивые заявления Китай решает собственные внутренние проблемы. А их хватает – отток капитала, кризисные явления в банковском секторе, на рынке недвижимости, декитаезация глобальных цепочек мировой торговли, наличие растущей конкуренции в лице, прежде всего, Индии", – поясняет эксперт.

По его мнению, сейчас Китай хочет послать некие позитивные сигналы тому же Западу. Во-первых, чтоб деньги вернулись или хотя бы более не уходили. Во-вторых, чтоб снизить высоту тех регуляторных барьеров, которые встречают китайские товары сегодня (те же автомобили, панели для производства солнечной энергии и так далее).

"Учитывая это, я не исключаю тактических действий официального Пекина ради улучшения отношений с Западом. Возможно, кого-то в КНР показательно накажут за обход санкций в пользу РФ, какие-то переводы заморозят. Но надо понимать, что в Китае десятки тысяч маленьких компаний, которые могут продолжать торговать с Россией, уклоняясь от условного госконтроля. К тому же, КНР как и РФ – тоталитарная страна, которая ведет глобальное противостояние с Западом. И Украина тут лишь одна из фишек в большой китайской игре с другими странами", – резюмирует Ярослав Романчук.

Китай занимает ту же позицию, какую занял еще в 2022-м

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса оценивает визит Си Цзиньпина как положительный для европейско-китайских отношений.

"Уже прозвучало много заявлений конструктивного характера. Видно, что визит нацелен не столько на поиск решения по войне в Украине, сколько – именно на укрепление европейско-китайских отношений. Не секрет, что КНР хочет развивать отношения с Европой отдельно от США. Более того — оторвать Европу от Штатов, чтоб не допустить формирования антикитайского западной коалиции", – поясняет эксперт.

В то же время, продолжает он, в заявлениях Си касательно российско-украинской войны (в трактовке официального Пекина — "украинского кризиса") ничего нового не прозвучало. Руководитель КНР продолжает говорить о необходимости дипломатического урегулирования на основании реалистичного мирного плана. И, судя по всему, формула мира Зеленского таковым для Китая не является.

"До сих пор непонятно, будет ли КНР участвовать в июньском саммите мира в Швейцарии. Или представители Китая приедут на следующий, где, возможно, будет присутствовать и российская делегация. Пока очевидно лишь, что Пекин настаивает на участии Москвы в мирных переговорах, – отмечает Илия Куса. – По сути, Китай занимает ту же позицию, какую занял еще в 2022-м. Учитывая, что он никогда не будет поддерживать Украину полностью, как Запад, отсутствие с его стороны открытой военной поддержки РФ – уже приемлемо".

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