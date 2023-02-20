Двухликий Янус: Как Китай пытается петлять в реалиях войны

Американская разведка получила сведения, что Китай уже снабжал России бронежиллетами и другими видами нелетальной военной помощи. Однако Пекин не будет жертвовать собственным благосостоянием через Россию, уверены аналитики, пишут "Комментарии".



Китай ведет двойную игру

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"Мы очень обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность поставки летального оружия России, которое оно будет использовать в своей агрессии против Украины. И я ясно дал понять, что это будет иметь серьезные последствия для наших отношений. Так же президент Джо Байден лично упоминал об этом в переговорах с Си Цзиньпином”, — сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC News.

Китай не спешит ответить на подобные заявления Штатов. За последний месяц американо-китайские отношения стали еще более напряженными. Продолжается спор по поводу, по всей вероятности, китайского шпионского аэростата, который американцы сбили после того, как тот пролетел над секретными военными объектами в Северной Америке. И со всем тем, эксперты уверены, в "предупреждениях" Китая по поводу помощи России нет ничего сверхъестественного.

Понятно, что при этом США по меньшей мере публично должны указать на недопустимость поддержки Российской Федерации, оставляя Китаю возможность выбирать, по какому пути они пойдут. Но я еще раз подчеркну, что все предыдущие действия китайских компаний свидетельствуют о том, что они больше прислушиваются к Штатам, чем прислушиваются к России, которые говорят, приходите к нам, торгуйте, помогайте и так далее. Россия вообще не получила от Китая ничего в плане военной поддержки, на которую они рассчитывали", – сказал политолог Игорь Рейтерович.

Издание Financial Times, ссылаясь на свои источники в Китае, писало, что в Пекине давно не считают, что Россия может победить в Украине. Причина, прежде всего, в неудачных решениях президента России. На официальном уровне Пекин не поддерживает санкции Запада против России. А все-таки и Россия не получает от Китая то, чего хочет.

“Я думаю, будет продолжаться такая пророссийская нейтральность Китая. Возможно, будут изменения в ту или иную сторону. Я думаю, будут точечные поставки компонентов вооружения или технологических каких-либо компонентов, но пока речь не идет о том, что Китай готов поставлять России военную помощь такую колоссальную, в больших объемах, или что касается целостных образцов военной техники — беспилотников, средств разведки или средств поражения. ”, – сказал руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона.

США и Китай – стратегические конкуренты. Но обе стороны понимают, что это противостояние не должно выйти из-под контроля, говорят эксперты.

“Две стороны – Китай и Соединенные Штаты – они вынуждены сейчас сосуществовать, и к тому же сосуществовать мирным способом, потому что все понимают, что усиление конфронтации между ними не принесет ничего хорошего как каждой взятой стране, так и миру в целом. У них будут эти пикировки продолжаться, они даже, возможно, будут вести какие-то торговые войны, вводить какие-то пошлины и т.д., но глобально отказаться от такого сотрудничества они не смогут”, — убежден Рейтерович.

Как писали "Комментарии", у Байдена предупредили Китай о последствиях за поддержку РФ в войне против Украины. Вашингтону стало известно, что китайские компании дают РФ нелетальное оружие, которое и в свою очередь использует в войне против Украины. Именно поэтому Белый дом уже связался с китайскими властями и озвучил свои возражения.

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