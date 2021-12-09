"Эффект домино": почему Китай не обеспокоен бойкотированием Олимпиады

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Карина Ожерельева
Китай не озабочен "эффектом домино" дипломатического бойкота Зимних Олимпийских игр в Пекине. Такое заявление было сделано в четверг, 9 декабря, после того, как Австралия, Великобритания и Канада присоединились к Соединенным Штатам в принятии решения не отправлять чиновников в Пекин. Об этом сообщает Reuters.
Олимпийские игры в Пекине - фото из открытых источников
Соединенные Штаты первыми объявили о бойкоте, заявив в понедельник, 6 декабря, что их правительственные чиновники не будут посещать Игры 4-20 февраля из-за "зверств" Китая по правам человека в западном регионе Синьцзян.
Дипломатический бойкот со стороны Соединенных Штатов и их союзников есть следствие резкого ухудшения отношений между Пекином и Вашингтоном, которое началось во времена бывшего президента США Дональда Трампа.
Администрация президента США Джо Байдена продолжала давление на Китай из-за разных вопросов, включая права человека и морские претензии Китая в Южно-Китайском море.
Ван отметил, что 2 декабря Организация Объединенных Наций приняла резолюцию, соавторами которой выступили более 170 из 193 государств-членов, об "олимпийском перемирии", в которой призвала государства подняться над политикой и объединиться в спорте во время игр. Пекин. По его словам, "достаточно много" иностранных лидеров и членов королевских семей примут участие в Играх.
Президент России Владимир Путин является единственным лидером большой страны, публично принявшим приглашение.
Ван сказал, что Соединенные Штаты и их союзники "заплатят цену за свои ошибочные действия" и что они "используют олимпийскую платформу для политических манипуляций".
Ван также заявил о том, что Китай не планирует приглашать официальных лиц из Великобритании и Канады на Игры, и что их отсутствие не повлияет на успех мероприятия.
Некоторые эксперты говорят, что Китай действительно волнуется из-за бойкота, учитывая время и усилия, которые он посвятил критике этих протестов.
Как сообщали ранее, Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты заплатят цену за свои "ложные действия" после того, как решили не отправлять правительственные делегации на февральскую Зимнюю Олимпиаду в Пекине. Такое заявление сделало в четверг, 9 декабря, МИД Китая.
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