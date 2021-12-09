"Эффект домино": почему Китай не обеспокоен бойкотированием Олимпиады

Китай не озабочен "эффектом домино" дипломатического бойкота Зимних Олимпийских игр в Пекине. Такое заявление было сделано в четверг, 9 декабря, после того, как Австралия, Великобритания и Канада присоединились к Соединенным Штатам в принятии решения не отправлять чиновников в Пекин. Об этом сообщает Reuters.

Олимпийские игры в Пекине - фото из открытых источников

Соединенные Штаты первыми объявили о бойкоте, заявив в понедельник, 6 декабря, что их правительственные чиновники не будут посещать Игры 4-20 февраля из-за "зверств" Китая по правам человека в западном регионе Синьцзян.

"Я не вижу необходимости беспокоиться об этом эффекте домино. Напротив, большинство стран мира выразили поддержку Зимней Олимпиаде в Пекине ", — сказал спикер министерства иностранных дел Ван Вэньбинь на ежедневной пресс-конференции, когда его спросили о возможности новых бойкотов.

Дипломатический бойкот со стороны Соединенных Штатов и их союзников есть следствие резкого ухудшения отношений между Пекином и Вашингтоном, которое началось во времена бывшего президента США Дональда Трампа.

Администрация президента США Джо Байдена продолжала давление на Китай из-за разных вопросов, включая права человека и морские претензии Китая в Южно-Китайском море.

Ван отметил, что 2 декабря Организация Объединенных Наций приняла резолюцию, соавторами которой выступили более 170 из 193 государств-членов, об "олимпийском перемирии", в которой призвала государства подняться над политикой и объединиться в спорте во время игр. Пекин. По его словам, "достаточно много" иностранных лидеров и членов королевских семей примут участие в Играх.

Президент России Владимир Путин является единственным лидером большой страны, публично принявшим приглашение.

Ван сказал, что Соединенные Штаты и их союзники "заплатят цену за свои ошибочные действия" и что они "используют олимпийскую платформу для политических манипуляций".

Ван также заявил о том, что Китай не планирует приглашать официальных лиц из Великобритании и Канады на Игры, и что их отсутствие не повлияет на успех мероприятия.

Некоторые эксперты говорят, что Китай действительно волнуется из-за бойкота, учитывая время и усилия, которые он посвятил критике этих протестов.

"Китай надеялся использовать это глобальное спортивное мега-событие, чтобы продемонстрировать свое международное положение и расширить свое влияние. Бойкоты, несомненно, разрушили эту надежду и привели к потере "лица" Китая", – сказал Ли Минцзян, доцент кафедры Школы международных исследований С. Раджаратнама в Сингапуре.

Как сообщали ранее, Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты заплатят цену за свои "ложные действия" после того, как решили не отправлять правительственные делегации на февральскую Зимнюю Олимпиаду в Пекине. Такое заявление сделало в четверг, 9 декабря, МИД Китая.

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