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Экономический удар Китая по России. Это может навредить Путину

Китай не признает российские страховые компании, страхующие грузовые суда РФ. Таким образом Китай запретил им заходить в собственные порты.

сегодня, 12:35
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Автор:

Slava Kot

Последние месяцы показывают, как Российская Федерация попадает во все большую зависимость от Китая. Си Цзиньпин это понимает и диктует свои условия Путину. Недавно китайские власти раскритиковали Москву за ядерные угрозы, теперь Китай закрывает свои порты для российских кораблей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Экономический удар Китая по России. Это может навредить Путину

Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

Из-за новых санкций ЕС Китай закрывает порты, что сильно может повредить Кремлю.

"Китайские власти пока не признают российские страховые сертификаты, выданные судам под российским флагом", — заявил замминистра транспорта России Юрий Пошивай.

Российский политик отметил, что политика Китая в отношении экспортных поставок становится новым вызовом для РФ. Пошив сообщил, что судовладельцы уже не впервые сталкиваются с отказом от страховых услуг для российских судов. 90% этих страховых компаний размещено в Европе.

"Российские морские перевозчики потеряли доступ к страховым услугам во многих странах. По общепринятой практике эти услуги оказывали европейские и американские компании", — посетовал Пошивай.

По словам политика, Турция и Индия договорились с Россией, а Китай отказывается признавать страхование, сделанное российскими компаниями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за действий президента России Владимира Путина в странах Европы могут погибнуть более 150 тыс. человек.

Также "Комментарии" писали американский ракетный крейсер вошедший в воды Южнокитайского моря. Такие действия США разозлили руководство Китая , соответственно заявление подготовили официальные лица в стране.



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Источник: https://www.moscowtimes.ru/2022/11/29/kitai-zakril-porti-dlya-sudov-s-rossiiskoi-strahovkoi-a26905
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