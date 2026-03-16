Экономика резко пошла вверх: какая страна выигрывает от войны в Иране

Экономика Китая неожиданно продемонстрировала рост в первые месяцы года, несмотря на усиливающуюся геополитическую напряженность и риски, связанные с конфликтами на Ближнем Востоке. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на официальные статистические данные.

По информации Национального бюро статистики Китая, промышленное производство в январе-феврале выросло на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно инвестиции в основной капитал увеличились на 1,8% после редкого спада, зафиксированного в 2025 году.

Позитивную динамику также показал потребительский сектор. Розничные продажи выросли на 2,8% в годовом выражении – показатель оказался выше ожиданий аналитиков, хотя все еще остается ниже целевых темпов роста, на которые рассчитывают власти.

Экономисты связывают неожиданный рост прежде всего с активным экспортом. Главный экономист по Китаю в инвестиционном банке Macquarie Ларри Ху отметил, что сильные торговые показатели за январь-февраль свидетельствуют о значительном увеличении внешних поставок.

За этот период экспорт Китая вырос на 21,8%, особенно благодаря расширению торговли со странами Юго-Восточной Азии и Европы. В прошлом году ставка на развитие высокотехнологичного производства и экспортной модели позволила Пекину сформировать рекордный профицит торговли товарами почти в 1,2 трлн долларов.

Однако эксперты предупреждают, что нынешний рост может оказаться временным. По словам Ларри Ху, уже во втором квартале возможно замедление экономической активности на фоне нестабильности мировой экономики и напряженности на Ближнем Востоке.

Кроме того, в Китае сохраняются структурные проблемы. Власти страны уже снизили целевой показатель роста ВВП на 2026 год до 4,5–5%, что является одним из самых низких ориентиров за последние десятилетия.

Одной из главных проблем остается кризис на рынке недвижимости. Инвестиции в этот сектор сократились на 11,1%, а цены на жилье продолжают снижаться. В феврале стоимость новых квартир в 70 крупнейших городах страны в среднем упала еще на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

