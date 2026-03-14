logo

BTC/USD

70598

ETH/USD

2074.77

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Трамп объявил о капитуляции Ирана и обратился к Китаю
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп объявил о капитуляции Ирана и обратился к Китаю

Трамп призвал мир отправить флот в Ормузский пролив

14 марта 2026, 17:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что военный потенциал Ирана практически уничтожен, однако страна по-прежнему способна проводить точечные атаки против судоходства. В связи с этим Вашингтон призывает мировых лидеров присоединиться к совместной защите стратегически важного морского маршрута – Ормузский пролив. Соответствующее заявление американский лидер опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Трамп обратился к ряду ключевых союзников и партнеров к Китаю, Великобритании, Франции, Японии и Южной Корее с призывом направить военные корабли в Ормузский пролив для совместного патрулирования.

По его словам, многие государства, чья экономика напрямую зависит от стабильных поставок энергоресурсов через этот маршрут, могут присоединиться к международной морской миссии.

"Многие страны, особенно те, на которые влияет попытка Ирана закрыть Ормузский пролив, направят военные корабли совместно с Соединенными Штатами, чтобы пролив оставался открытым и безопасным", — подчеркнул Трамп.

При этом президент США заявил, что ключевые структуры власти в Иране фактически "обезглавлены", однако риск локальных атак всё ещё сохраняется. По его словам, Тегеран может попытаться использовать небольшие диверсионные средства, например, беспилотники или морские мины.

"Им всё ещё легко отправить один-два дрона или установить мину вдоль водной артерии", — отметил американский лидер.

Трамп также заявил о готовности США действовать жестко для обеспечения безопасности судоходства.

"Соединённые Штаты будут мощно бомбить береговую линию и постоянно уничтожать иранские лодки и корабли. Так или иначе, мы вскоре сделаем Ормузский пролив открытым, безопасным и свободным", — подчеркнул президент.

Ормузский пролив считается одним из важнейших энергетических маршрутов мира: через него проходит значительная часть глобальных поставок нефти из стран Персидского залива на мировые рынки. Любые угрозы его блокирования способны вызвать резкий рост цен на энергоресурсы и масштабную геополитическую напряженность.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116227904143399817
Теги:

Новости

Все новости