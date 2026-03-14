Трамп объявил о капитуляции Ирана и обратился к Китаю

Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявил, что военный потенциал Ирана практически уничтожен, однако страна по-прежнему способна проводить точечные атаки против судоходства. В связи с этим Вашингтон призывает мировых лидеров присоединиться к совместной защите стратегически важного морского маршрута – Ормузский пролив. Соответствующее заявление американский лидер опубликовал в своей социальной сети Truth Social.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Трамп обратился к ряду ключевых союзников и партнеров к Китаю, Великобритании, Франции, Японии и Южной Корее с призывом направить военные корабли в Ормузский пролив для совместного патрулирования.
По его словам, многие государства, чья экономика напрямую зависит от стабильных поставок энергоресурсов через этот маршрут, могут присоединиться к международной морской миссии.
При этом президент США заявил, что ключевые структуры власти в Иране фактически "обезглавлены", однако риск локальных атак всё ещё сохраняется. По его словам, Тегеран может попытаться использовать небольшие диверсионные средства, например, беспилотники или морские мины.
Трамп также заявил о готовности США действовать жестко для обеспечения безопасности судоходства.
Ормузский пролив считается одним из важнейших энергетических маршрутов мира: через него проходит значительная часть глобальных поставок нефти из стран Персидского залива на мировые рынки. Любые угрозы его блокирования способны вызвать резкий рост цен на энергоресурсы и масштабную геополитическую напряженность.
