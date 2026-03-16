Економіка різко пішла вгору: яка країна виграє від війни в Ірані

Економіка Китаю несподівано продемонструвала зростання в перші місяці року, незважаючи на геополітичну напруженість, що посилюється, і ризики, пов'язані з конфліктами на Близькому Сході. Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на офіційні статистичні дані.

За інформацією Національного бюро статистики Китаю, промислове виробництво у січні-лютому зросло на 6,3%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас інвестиції в основний капітал збільшились на 1,8% після рідкісного спаду, зафіксованого у 2025 році.

Позитивну динаміку також показав споживчий сектор. Роздрібні продажі зросли на 2,8% у річному вираженні – показник виявився вищим за очікування аналітиків, хоча все ще залишається нижчим за цільові темпи зростання, на які розраховує влада.

Економісти пов'язують несподіване зростання насамперед активного експорту. Головний економіст Китаю в інвестиційному банку Macquarie Ларрі Ху зазначив, що сильні торгові показники за січень-лютий свідчать про значне збільшення зовнішніх поставок.

За цей період експорт Китаю збільшився на 21,8%, особливо завдяки розширенню торгівлі з країнами Південно-Східної Азії та Європи. Минулого року ставка на розвиток високотехнологічного виробництва та експортної моделі дозволила Пекіну сформувати рекордний профіцит торгівлі товарами майже 1,2 трлн доларів.

Проте експерти попереджають, що нинішнє зростання може виявитися тимчасовим. За словами Ларрі Ху, вже у другому кварталі можливе уповільнення економічної активності на тлі нестабільності світової економіки та напруженості на Близькому Сході.

Крім того, у Китаї зберігаються структурні проблеми. Влада країни вже знизила цільовий показник зростання ВВП на 2026 рік до 4,5–5%, що є одним із найнижчих орієнтирів за останні десятиліття.

Однією з головних проблем залишається криза на ринку нерухомості. Інвестиції у цей сектор скоротилися на 11,1%, а ціни на житло продовжують знижуватись. У лютому вартість нових квартир у 70 найбільших містах країни в середньому впала ще на 0,3% порівняно з попереднім місяцем.

