Пекин наращивает военное присутствие вокруг Тайваня. Военные фиксируют рост угрозы внезапного удара по типу того, который совершил Путин, начав полномасштабное вторжение в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Financial Times".

Китай. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Китай повысил свои возможности для нанесения внезапного удара по Тайваню, усилив авиационные и ракетные силы.

Financial Times сообщил со ссылкой на тайваньских и американских чиновников, что китайские военно-воздушные и ракетные подразделения настолько усовершенствованы, что могут "в любой момент перейти от мирного времени к военным действиям".

Другие представители оборонных структур Тайваня подтверждают, что ракеты КНР способны поражать любую точку острова.

Неназванный представитель Пентагона сообщил, что около 10 кораблей военно-морских сил и береговой охраны Китая постоянно дислоцированы возле Тайваня. Это создает возможность для быстрой "блокады острова — в течение нескольких часов".

Обострение напряжения вокруг Тайваня остается одной из главных геополитических угроз в регионе, за ситуацией следит мировое сообщество.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай использует международную реакцию на агрессию России против Украины как маркер для возможных действий в отношении Тайваня. Как передает портал "Комментарии", такое мнение озвучила экс-заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая работала в администрациях Клинтона, Обамы и Байдена.

Также издание "Комментарии" сообщало – сенатор-республиканец Линдси Грэм поддержал миротворческие усилия президента США Дональда Трампа и предупредил Китай о последствиях за поддержку войны Владимира Путина. Об этом говорится в сообщении Линдси Грэма в соцсети Х.



