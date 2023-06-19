Госсекретарь США заявил, что получил обещания от Китая по поводу войны в Украине

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Slava Kot
Энтони Блинкен и Си Цзиньпин. Фото из открытых источников
Госсекретарь США Энтони Блинкен находится с визитом в Пекине, где обсуждает сотрудничество между двумя странами. Одной из тем разговоров является война в Украине и возможные попытки Китая послать оружие в Россию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.
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США несколько раз предупреждали Китай о возможных попытках помочь России и предоставить ей разнообразную военную технику. Блинкен заявил, что получил от китайской стороны очередные обещания этого не делать.
Несмотря на отсутствие доказательств, в США вызывают беспокойство, что военная техника может попасть в Россию из-за китайских компаний.
Госсекретарь США сказал, что попросило правительство Китая быть внимательными к возможной деятельности китайских компаний, сотрудничающих с Россией по отправке техники и других товаров, которые могут быть использованы для войны против Украины.
Также "Комментарии" писал о том, что в российских ракетах нашли 81% иностранных компонентов, производимых крупнейшим союзником Украины.
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