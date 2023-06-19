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Госсекретарь США заявил, что получил обещания от Китая по поводу войны в Украине

Энтони Блинкен уверяет, что Китай не будет посылать военную технику в Россию.

сегодня, 16:03
Автор:
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Slava Kot
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Госсекретарь США заявил, что получил обещания от Китая по поводу войны в Украине

Энтони Блинкен и Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

Госсекретарь США Энтони Блинкен находится с визитом в Пекине, где обсуждает сотрудничество между двумя странами. Одной из тем разговоров является война в Украине и возможные попытки Китая послать оружие в Россию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.


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США несколько раз предупреждали Китай о возможных попытках помочь России и предоставить ей разнообразную военную технику. Блинкен заявил, что получил от китайской стороны очередные обещания этого не делать.

"Мы – и другие страны – получили заверения от Китая, что он не оказывает и не будет оказывать летальную помощь России для использования в Украине", — сообщил госсекретарь США.

Несмотря на отсутствие доказательств, в США вызывают беспокойство, что военная техника может попасть в Россию из-за китайских компаний.

"Мы не видели никаких доказательств, которые этому противоречили бы. Но мы постоянно обеспокоены тем, что китайские фирмы могут предоставлять технологии, которые Россия может использовать для продвижения своей агрессии в Украине", — заявил Энтони Блинкен.

Госсекретарь США сказал, что попросило правительство Китая быть внимательными к возможной деятельности китайских компаний, сотрудничающих с Россией по отправке техники и других товаров, которые могут быть использованы для войны против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно расследованиям Foreign Policy Китай готовился к полномасштабному вторжению России в Украину и заключал контракты перед повышением цены на газ.

Также "Комментарии" писал о том, что в российских ракетах нашли 81% иностранных компонентов, производимых крупнейшим союзником Украины.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/jun/19/russia-ukraine-war-live-updates-latest-news-moscow-blocking-aid-to-flood-hit-areas-after-kakhovka-dam-destroyed#top-of-blog
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