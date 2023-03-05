Готовится противостоять США: Китай резко увеличил военный бюджет

Китай собирается увеличить финансирование своей армии, даже несмотря на небольшой рост своей экономики, пострадавшей из-за вспышки коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Китая Ли Кэцян, сообщает Reuters.

Китай укрепляет армию (фото из открытых источников)

Стало известно, что в новом бюджете страны, представленном 5 марта, военные расходы Китая запланированы на уровне 1,55 трлн юаней (224 млрд. долларов США). Это на 7,5% больше, чем в 2022 году.

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Премьер страны пояснил в парламенте, что рост расходов на армию вызван необходимостью решать оборонные задачи.

Сингапурский эксперт Ли Минцзян в комментарии СМИ заявил, что опережающий рост расходов военных указывает на стремление Китая противостоять внешнему давлению в вопросе Тайваня.

"Лидеры страны явно активизируют усилия по военной подготовке страны ко встрече со всеми потенциальными вызовами безопасности, включая непредвиденные ситуации", – заявил он.

По словам экспертов, обнародованные дополнительные расходы Китая будут направлены, в первую очередь, на развитие ядерного потенциала, военно-космических и морских сил.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Белый дом ответил — отказался ли Китай от идеи передать оружие России. Китай еще не отказался от идеи возможной передачи оружия России. Как передает "Комментарии", об этом на брифинге для СМИ заявил официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, Пекин по-прежнему рассматривает возможность начать поставки летального оружия в Россию, чтобы помочь ему в войне против Украины. Однако пока нет и свидетельств, что решение уже принято.