Готовятся не только тарифы, но и санкции: что в Китае окажется под ударом США

Новые санкции США в отношении экспорта иранских нефтепродуктов наносят удар по китайскому нефтеперерабатывающему гиганту Sinopec: они нацелены на терминал, через который госкомпания обрабатывает около пятой части своего импорта сырой нефти. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает агентство "Reuters".

Санкции против нефтяных портов Китая. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что объявленные в четверг санкции еще больше осложняют отношения США и Китая накануне запланированных в этом месяце переговоров президентов Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Шаг стал ответом на решение Китая усилить контроль за экспортом редкоземель и отражает намерение Вашингтона и в дальнейшем ограничивать нефтяную торговлю Ирана с его крупнейшим клиентом.

Компания Rizhao Shihua Crude Oil Terminal Co. Ltd, наполовину принадлежащая логистическому подразделению Sinopec, вошла в список Минфина США вместе с танкерами, перевозящими иранскую нефть и СУГ, а также одной независимой китайской НПЗ.

По данным США, терминал Rizhao Shihua в районе Ланьшань города Жичжао (провинция Шаньдун) принимал иранскую нефть с судов, находящихся под санкциями.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что, учитывая "агрессивную позицию в вопросах торговли" Китая Штаты введут 100-процентный тариф на китайские товары "поверх любого" нынешнего тарифа. Как передает портал "Комментарии", об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

"Только что стало известно, что Китай занял чрезвычайно агрессивную позицию в вопросах торговли, отправив всему миру чрезвычайно враждебное письмо, в котором заявил, что с 1 ноября 2025 года он введет масштабный экспортный контроль практически на все товары, которые он производит, а также на некоторые товары, которые даже не производятся им. Это касается ВСЕХ стран без исключения и, очевидно, является планом, разработанным ими еще несколько лет назад. Это абсолютно неслыханное в международной торговле и является моральным позором в отношениях с другими странами", – отметил глава Белого дома.



