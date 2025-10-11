Готовятся не только тарифы, но и санкции: что в Китае окажется под ударом США

Рубрики
Кравцев Сергей
Новые санкции США в отношении экспорта иранских нефтепродуктов наносят удар по китайскому нефтеперерабатывающему гиганту Sinopec: они нацелены на терминал, через который госкомпания обрабатывает около пятой части своего импорта сырой нефти. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает агентство "Reuters".
Санкции против нефтяных портов Китая. Фото: из открытых источников
В публикации говорится, что объявленные в четверг санкции еще больше осложняют отношения США и Китая накануне запланированных в этом месяце переговоров президентов Дональда Трампа и Си Цзиньпина.
Шаг стал ответом на решение Китая усилить контроль за экспортом редкоземель и отражает намерение Вашингтона и в дальнейшем ограничивать нефтяную торговлю Ирана с его крупнейшим клиентом.
Компания Rizhao Shihua Crude Oil Terminal Co. Ltd, наполовину принадлежащая логистическому подразделению Sinopec, вошла в список Минфина США вместе с танкерами, перевозящими иранскую нефть и СУГ, а также одной независимой китайской НПЗ.
По данным США, терминал Rizhao Shihua в районе Ланьшань города Жичжао (провинция Шаньдун) принимал иранскую нефть с судов, находящихся под санкциями.
