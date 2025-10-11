Готуються не лише тарифи, а й санкції: що у Китаї опиниться під ударом США

Нові санкції США щодо експорту іранських нафтопродуктів завдають удару китайському нафтопереробному гіганту Sinopec: вони націлені на термінал, через який держкомпанія обробляє близько п'ятої частини свого імпорту сирої нафти. Як передає портал "Коментарі", про це повідомляє агентство "Reuters".

Санкції проти нафтових портів Китаю Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться, що оголошені у четвер санкції ще більше ускладнюють відносини США та Китаю напередодні запланованих цього місяця переговорів президентів Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна.

Крок став відповіддю на рішення Китаю посилити контроль за експортом рідкісноземель та відображає намір Вашингтона і надалі обмежувати нафтову торгівлю Ірану з його найбільшим клієнтом.

Компанія Rizhao Shihua Crude Oil Terminal Co. Ltd, що наполовину належить логістичному підрозділу Sinopec, увійшла до списку Мінфіну США разом із танкерами, що перевозять іранську нафту і СПГ, а також однією незалежною китайською НПЗ.

За даними США, термінал Rizhao Shihua в районі Ланьшань міста Жічжао (провінція Шаньдун) приймав іранську нафту з суден під санкціями.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп заявив, що з огляду на "агресивну позицію у питаннях торгівлі" Китаю Штати введуть 100-відсотковий тариф на китайські товари "поверх будь-якого" нинішнього тарифу. Як передає портал "Коментарі", про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

"Щойно стало відомо, що Китай зайняв надзвичайно агресивну позицію в питаннях торгівлі, відправивши усьому світу надзвичайно ворожий лист, в якому заявив, що з 1 листопада 2025 року він запровадить масштабний експортний контроль практично на всі товари, які він виробляє, а також на деякі товари, які навіть не виробляються, і є, і це стосується. ще кілька років тому. Це абсолютно нечуване у міжнародній торгівлі та є моральною ганьбою у відносинах з іншими країнами”, – зазначив глава Білого дому.



