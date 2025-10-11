logo_ukra

BTC/USD

112199

ETH/USD

3836.04

USD/UAH

41.6

EUR/UAH

48.11

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Китай Готуються не лише тарифи, а й санкції: що у Китаї опиниться під ударом США
commentss НОВИНИ Всі новини

Готуються не лише тарифи, а й санкції: що у Китаї опиниться під ударом США

США почали вводити санкції проти нафтових портів Китаю

11 жовтня 2025, 13:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Нові санкції США щодо експорту іранських нафтопродуктів завдають удару китайському нафтопереробному гіганту Sinopec: вони націлені на термінал, через який держкомпанія обробляє близько п'ятої частини свого імпорту сирої нафти. Як передає портал "Коментарі", про це повідомляє агентство "Reuters".

Готуються не лише тарифи, а й санкції: що у Китаї опиниться під ударом США

Санкції проти нафтових портів Китаю Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться, що оголошені у четвер санкції ще більше ускладнюють відносини США та Китаю напередодні запланованих цього місяця переговорів президентів Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна.

Крок став відповіддю на рішення Китаю посилити контроль за експортом рідкісноземель та відображає намір Вашингтона і надалі обмежувати нафтову торгівлю Ірану з його найбільшим клієнтом.

Компанія Rizhao Shihua Crude Oil Terminal Co. Ltd, що наполовину належить логістичному підрозділу Sinopec, увійшла до списку Мінфіну США разом із танкерами, що перевозять іранську нафту і СПГ, а також однією незалежною китайською НПЗ.

За даними США, термінал Rizhao Shihua в районі Ланьшань міста Жічжао (провінція Шаньдун) приймав іранську нафту з суден під санкціями.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп заявив, що з огляду на "агресивну позицію у питаннях торгівлі" Китаю Штати введуть 100-відсотковий тариф на китайські товари "поверх будь-якого" нинішнього тарифу. Як передає портал "Коментарі", про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

"Щойно стало відомо, що Китай зайняв надзвичайно агресивну позицію в питаннях торгівлі, відправивши усьому світу надзвичайно ворожий лист, в якому заявив, що з 1 листопада 2025 року він запровадить масштабний експортний контроль практично на всі товари, які він виробляє, а також на деякі товари, які навіть не виробляються, і є, і це стосується. ще кілька років тому. Це абсолютно нечуване у міжнародній торгівлі та є моральною ганьбою у відносинах з іншими країнами”, – зазначив глава Білого дому.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/latest-us-sanctions-iranian-oil-deal-blow-chinas-sinopec-2025-10-10
Теги:

Новини

Всі новини