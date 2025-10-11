Трамп все же решил действовать жестко: какое решение принял по Китаю

Президент США Дональд Трамп заявил, что, учитывая "агрессивную позицию в вопросах торговли" Китая Штаты введут 100-процентный тариф на китайские товары "поверх любого" нынешнего тарифа. Как передает портал "Комментарии", об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Только что стало известно, что Китай занял чрезвычайно агрессивную позицию в вопросах торговли, отправив всему миру чрезвычайно враждебное письмо, в котором заявил, что с 1 ноября 2025 года он введет масштабный экспортный контроль практически на все товары, которые он производит, а также на некоторые товары, которые даже не производятся им. Это касается ВСЕХ стран без исключения и, очевидно, является планом, разработанным ими еще несколько лет назад. Это абсолютно неслыханное в международной торговле и является моральным позором в отношениях с другими странами", – отметил глава Белого дома.

Дональд Трамп отметил, что США в ответ на такую позицию Китая введут 100-процентный тариф на китайские товары в дополнение к уже существующим тарифам.

Президент США отметил, исходя из того, что Китай занял эту беспрецедентную позицию... с 1 ноября 2025 года (или раньше, в зависимости от дальнейших действий или изменений со стороны Китая) Соединенные Штаты Америки введут 100-процентный тариф на товары из Китая, поверх любого тарифа, который они платят сейчас.

По словам американского лидера, также 1 ноября США введут экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение".

Трамп добавил, что ему трудно поверить, что Китай мог принять "такие меры, но он это сделал".

Читайте также на портале "Комментарии" — Министерство транспорта США собирается выдать запрет китайским авиакомпаниям на использование воздушного пространства России при выполнении рейсов или из Соединенных Штатов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".



