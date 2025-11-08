Хаос в США на руку Китаю: к чему готовится Си в 2026 году

Западные разведывательные службы считают довольно большой вероятность, что Китай может вторгнуться на Тайвань уже в ноябре 2026 года. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "Bild".

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

По данным СМИ, азиатские разведки перехватили информацию, свидетельствующую о том, что Пекин может начать нападение на остров в случае внутренних беспорядков в США после промежуточных выборов 3 ноября 2026 года.

Разведывательные службы отмечают, что Китай предусматривает возможную внутриполитическую напряженность в США, которая может включать даже применение военных сил администрацией президента США Дональда Трампа в случае обжалования результатов выборов.

Аналитики считают, что в таком сценарии Пекин может воспользоваться отвлечением внимания США и начать скоординированную атаку с воздуха и моря, чтобы положить конец независимости Тайваня после 76 лет существования.

Эксперт по безопасности Мэй-Бритт Штумбаум из Института Спира предупреждает, что Китай активно перевооружается, модифицируя гражданские паромы для военных целей и планируя построить более 70 больших паромов до конца 2026 года.

По ее словам, Пекин рассматривает военное вторжение как крайний вариант в случае, если мирное воссоединение Тайваня станет невозможным.

Представитель Тайваня в Германии Клемент Гу отметил, что на фоне угрозы со стороны Китая Тайвань приветствует поддержку других государств, в частности США и Германии.

СМИ отмечает, что недавно девять стран направили военные корабли через Тайваньский пролив в знак солидарности.

Читайте также на портале "Комментарии" — официальный Пекин не исключает применения силы против Тайваня, при этом Пекин готов к "мирному воссоединению" по модели "одна страна, две системы". Как передает портал "Комментарии", об этом заявил представитель Управления по делам Тайваня Китая Пэн Цинъэнь.