Хаос у США на руку Китаю: до чого готується Сі у 2026 році

Західні розвідувальні служби вважають досить ймовірним, що Китай може вторгнутися на Тайвань вже в листопаді 2026 року. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише німецький таблоїд "Bild".

Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

За даними ЗМІ, азіатські розвідки перехопили інформацію, що свідчить про те, що Пекін може розпочати напад на острів у разі внутрішніх заворушень у США після проміжних виборів 3 листопада 2026 року.

Розвідувальні служби зазначають, що Китай передбачає можливу внутрішньополітичну напруженість у США, яка може включати навіть застосування військових сил адміністрацією президента США Дональда Трампа у разі оскарження результатів виборів.

Аналітики вважають, що в такому сценарії Пекін може скористатися відволіканням уваги США та розпочати скоординовану атаку з повітря та моря, щоб покласти край незалежності Тайваню після 76 років існування.

Експерт з безпеки Мей-Брітт Штумбаум з Інституту Спіра попереджає, що Китай активно переозброюється, модифікуючи цивільні пороми для військових цілей та плануючи побудувати понад 70 великих поромів до кінця 2026 року.

За її словами, Пекін розглядає військове вторгнення як крайній варіант у разі, якщо мирне возз'єднання Тайваню стане неможливим.

Представник Тайваню у Німеччині Клемент Гу зазначив, що на тлі загрози з боку Китаю Тайвань вітає підтримку інших держав, зокрема США та Німеччини.

ЗМІ зазначає, що нещодавно дев'ять країн направили військові кораблі через Тайванську протоку на знак солідарності.

