Интересы важнее режимов: почему Китай не будет спасать Иран в войне против Израиля и США
Интересы важнее режимов: почему Китай не будет спасать Иран в войне против Израиля и США

Нефть вместо союзничества: как Китай «сливает» иранский режим ради энергетической безопасности

6 марта 2026, 00:51
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко развеял мифы о том, что Китай вроде бы готов вступить в войну на стороне Ирана. По его словам, Пекин руководствуется исключительно прагматизмом, где ключевым является стабильная поставка энергоресурсов, а не выживание действующего иранского правительства.

Интересы важнее режимов: почему Китай не будет спасать Иран в войне против Израиля и США

Трамп и Си Цзиньпин

Коваленко подчеркнул, что для Китая стабильность судоходства в Ормузском проливе критическая, поскольку в 2025 году значительная доля нефтяного импорта шла именно по этому пути.

"Для Пекина иран – это прежде всего источник энергии, а не союзник, за которого нужно бороться. […] Китай против перекрытия пролива ираном. Китай вообще не считает иран конструктивной региональной силой", – отметил руководитель ЦПД.

Аналитики в Пекине скептически оценивают реальную мощь Тегерана, считая ее преувеличенной и основанной только на прокси-силах. Китайские эксперты указывают на то, что, несмотря на демографическое преимущество, иранская экономика слабее израильской, а государственная система пронизана коррупцией.

"Китайские аналитики вообще считают, что иран воюет хаотично, не имеет системности и не может противостоять Израилю даже без США", — подчеркивает Коваленко.

Глубокое проникновение израильских спецслужб в систему безопасности Ирана, повлекшее ликвидацию верхушки режима, окончательно пошатнуло доверие Пекина к действующим властям Тегерана. Именно поэтому Китай не придерживается конкретных фамилий в иранском руководстве.

"Пекин не привязан к определенному режиму в иране. Его интересуют бесперебойные поставки нефти. Если власть в Тегеране изменится, Китай будет просто работать с ней. Потому что Китай всегда делает ставку на интересы, а не режимы", – резюмировал Андрей Коваленко.

В настоящее время стратегия Ирана заключается в максимальном затягивании конфликта для истощения США и вовлечении в войну соседних стран, таких как Турция или Азербайджан, что может превратить регион в зону долгосрочного ресурсного противостояния.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Правительство Китая поручило крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам страны приостановить экспорт бензина и дизельного топлива на фоне роста рисков для глобальных энергетических поставок из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.



