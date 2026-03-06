Інтереси важливіші за режими: чому Китай не рятуватиме Іран у війні проти Ізраїлю та США

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розвіяв міфи про те, що Китай нібито готовий вступити у війну на боці Ірану. За його словами, Пекін керується виключно прагматизмом, де ключовим є стабільне постачання енергоресурсів, а не виживання чинного іранського уряду.

Трамп і Сі Цзіньпін

Коваленко наголосив, що для Китаю стабільність судноплавства в Ормузькій протоці є критичною, оскільки у 2025 році значна частка нафтового імпорту йшла саме цим шляхом.

"Для Пекіна іран — це передусім джерело енергії, а не союзник, за якого потрібно боротися. [...] Китай проти перекриття протоки іраном. Китай взагалі не вважає іран конструктивною регіональною силою", — зазначив керівник ЦПД.

Аналітики в Пекіні скептично оцінюють реальну міць Тегерана, вважаючи її перебільшеною та заснованою лише на проксі-силах. Китайські експерти вказують на те, що попри демографічну перевагу, іранська економіка слабша за ізраїльську, а державна система пронизана корупцією.

"Китайські аналітики взагалі вважають, що іран воює хаотично, не має системності і не може протистояти Ізраїлю навіть без США", — підкреслює Коваленко.

Глибоке проникнення ізраїльських спецслужб у систему безпеки Ірану, що призвело до ліквідації верхівки режиму, остаточно похитнуло довіру Пекіна до діючої влади Тегерана. Саме тому Китай не тримається за конкретні прізвища в іранському керівництві.

"Пекін не прив’язаний до конкретного режиму в ірані. Його цікавлять безперебійні поставки нафти. Якщо влада в Тегерані зміниться, Китай просто працюватиме з нею. Бо Китай завжди робить ставку на інтереси, а не режими", — резюмував Андрій Коваленко.

Наразі стратегія Ірану полягає у максимальному затягуванні конфлікту для виснаження США та втягненні у війну сусідніх країн, таких як Туреччина чи Азербайджан, що може перетворити регіон на зону довготривалого ресурсного протистояння.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Уряд Китаю доручив найбільшим нафтопереробним заводам країни призупинити експорт бензину та дизельного палива на тлі зростання ризиків для глобальних енергетичних поставок через конфлікт на Близькому Сході. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела у галузі.