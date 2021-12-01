Исчезла олимпийская чемпионка: озабочен ли МОК судьбой спортсменки

Старший член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд во вторник, 30 ноября, возразил, что организация не озабочена безопасностью китайской теннисистки Пэн Шуай. Об этом сообщает Reuters.

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд - Reuters

Местонахождение Пэн, лучшей теннисистки в мире в парном разряде, вызвало международную обеспокоенность после того, как она опубликовала сообщения в социальных сетях, в котором утверждается, что бывший вице-премьер Китая Чжан Гаоли совершил над ней сексуальное насилие.

21 ноября президент МОК Томас Бах провел 30-минутный видеозвонок с Пэн — трехкратной олимпийской чемпионкой, которая, как утверждают поклонники, может находиться под политическим давлением, — во время которой она сообщила ему, что она в безопасности с семьей и друзьями.

Но Human Rights Watch утверждает, что интерес МОК в поддержке Олимпийских игр на должном уровне, а не в положении спортсменов. Дик Паунд категорически опроверг это утверждение.

"Это полная чушь. Была всеобщая обеспокоенность тем, что с ней могло случиться. МОК очень тихо объединил олимпийских членов с нашим президентом, главой нашей комиссии спортсменов, одним из наших старших членов в Китае, и они связались с ней. Пенг была счастлива быть на звонке ”, – сказал Паунд.

На брифинге на прошлой неделе директор Human Rights Watch в Китае Софи Ричардсон раскритиковала МОК за то, что он не объяснил публично, спрашивал ли Пенг о том, имеет ли она доступ к адвокату.

"Теперь все остальные говорят, что "вы должны были решить проблему притязаний". Во время 30-минутного телефонного звонка? Эти вещи занимают много лет независимо от того, в какой стране вы находитесь", — отметил Паунд.

Дело Пэнга усилило призывы к дипломатическому бойкоту Игр со стороны правозащитных групп, которые уже критиковали Пекин из-за его политики в Гонконге и обращения с мусульманами, что, по словам Соединенных Штатов, является геноцидом.

Олимпиада в Пекине намечена на 4-20 февраля.

Как сообщали ранее "Комментарии", ЕС поддержал обеспокоенность государств со всего мира по поводу жизни Пэн Шуай.

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