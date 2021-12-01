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Исчезла олимпийская чемпионка: озабочен ли МОК судьбой спортсменки

Дик Паунд критикует видеозвонок МОК с Пэн Шуаем

сегодня, 15:36
Автор:

Карина Ожерельева
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Старший член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд во вторник, 30 ноября, возразил, что организация не озабочена безопасностью китайской теннисистки Пэн Шуай. Об этом сообщает Reuters.

Исчезла олимпийская чемпионка: озабочен ли МОК судьбой спортсменки

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд - Reuters

Местонахождение Пэн, лучшей теннисистки в мире в парном разряде, вызвало международную обеспокоенность после того, как она опубликовала сообщения в социальных сетях, в котором утверждается, что бывший вице-премьер Китая Чжан Гаоли совершил над ней сексуальное насилие.

21 ноября президент МОК Томас Бах провел 30-минутный видеозвонок с Пэн — трехкратной олимпийской чемпионкой, которая, как утверждают поклонники, может находиться под политическим давлением, — во время которой она сообщила ему, что она в безопасности с семьей и друзьями.

Но Human Rights Watch утверждает, что интерес МОК в поддержке Олимпийских игр на должном уровне, а не в положении спортсменов. Дик Паунд категорически опроверг это утверждение.

"Это полная чушь. Была всеобщая обеспокоенность тем, что с ней могло случиться. МОК очень тихо объединил олимпийских членов с нашим президентом, главой нашей комиссии спортсменов, одним из наших старших членов в Китае, и они связались с ней. Пенг была счастлива быть на звонке ”, – сказал Паунд.

На брифинге на прошлой неделе директор Human Rights Watch в Китае Софи Ричардсон раскритиковала МОК за то, что он не объяснил публично, спрашивал ли Пенг о том, имеет ли она доступ к адвокату.

"Теперь все остальные говорят, что "вы должны были решить проблему притязаний". Во время 30-минутного телефонного звонка? Эти вещи занимают много лет независимо от того, в какой стране вы находитесь", — отметил Паунд.

Дело Пэнга усилило призывы к дипломатическому бойкоту Игр со стороны правозащитных групп, которые уже критиковали Пекин из-за его политики в Гонконге и обращения с мусульманами, что, по словам Соединенных Штатов, является геноцидом.

Олимпиада в Пекине намечена на 4-20 февраля.

Как сообщали ранее "Комментарии", ЕС поддержал обеспокоенность государств со всего мира по поводу жизни Пэн Шуай.


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Источник: https://www.reuters.com/lifestyle/sports/pound-fires-back-critics-iocs-video-call-with-peng-shuai-2021-11-30/
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