Как поражение России в Украине повлияет на ситуацию вокруг Тайваня

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Моесеенко Валентина
Председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам конгрессмен-республиканец Майкл Маккол заявил, что если Россия потерпит поражение в своем вторжении в Украину, это будет лучшим способом сдерживания китайского лидера Си Цзиньпина относительно Тайваня. Об этом законодатель заявил во время интервью в программе "Встреча с прессой" на канале NBC, пишут "Комментарии".
Что удержит Китай в противостоянии с Тайванью
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На прошлой неделе Маккол возглавлял двухпартийную делегацию в Тайвань после того, как спикер Палаты представителей Кевин Маккарти встретился с президентом Тайваня и группой законодателей. Маккарти сказал, что встреча обеспечила "больший мир и стабильность для мира", поскольку Китай предупредил об эскалации напряженности в Тайваньском проливе.
В США надеются, что Китай использует свои рычаги влияния на Россию как младшего партнера для ее направления в справедливый и крепкий мир. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сказал в эксклюзивном интервью журналистке Euronews Эфи Куцокоста.
Относительно предложений лидера Китая Си Цзиньпина относительно путей завершения войны России против Украины Блинкен сказал: "Во-первых, некоторые идеи мира, которые китайцы выложили на стол, положительны. Действительно, они отражают то, что […] многие из нас говорили долгое время. Но прежде следует сосредоточиться на таком элементе, как суверенитет. Китай должен убедить Россию уважать суверенитет Украины и вернуть территорию, которую она захватила с нарушением Устава ООН, с нарушением суверенитета Украины”.
Блинкен также рассказал, что в настоящее время США работают над уменьшением рисков в сфере экономического сотрудничества, в частности, торговли с Пекином, особенно в отношении технологий.
Директор ФБР Кристофер Рэй считает, что поведение Китая свидетельствует о возможных планах захвата Тайваня.
Напомним, "Комментарии" писали, что китайская армия начала военную учебу недалеко от Тайваня. Военные этой страны отрабатывают скорейшее окружение островной территории.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в соцсетях появилась новая партия секретных документов, описывающих принципы национальной безопасности США. Документы касаются войны в Украине, Китае и на Ближнем Востоке.
Читайте на сайте "Комментарии" — какую игру затеял Китай — может ли товарищ Си сделать ставку на Запад, а не Россию.
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