Председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам конгрессмен-республиканец Майкл Маккол заявил, что если Россия потерпит поражение в своем вторжении в Украину, это будет лучшим способом сдерживания китайского лидера Си Цзиньпина относительно Тайваня. Об этом законодатель заявил во время интервью в программе "Встреча с прессой" на канале NBC, пишут "Комментарии".



Что удержит Китай в противостоянии с Тайванью

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"Происходящее в Украине будет определять то, что произойдет на Тайване и в тихоокеанском регионе. Я считаю, что лучшим средством сдерживания президента Си является поражение Путина в Украине", – добавил конгрессмен.

На прошлой неделе Маккол возглавлял двухпартийную делегацию в Тайвань после того, как спикер Палаты представителей Кевин Маккарти встретился с президентом Тайваня и группой законодателей. Маккарти сказал, что встреча обеспечила "больший мир и стабильность для мира", поскольку Китай предупредил об эскалации напряженности в Тайваньском проливе.

В США надеются, что Китай использует свои рычаги влияния на Россию как младшего партнера для ее направления в справедливый и крепкий мир. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сказал в эксклюзивном интервью журналистке Euronews Эфи Куцокоста.

Относительно предложений лидера Китая Си Цзиньпина относительно путей завершения войны России против Украины Блинкен сказал: "Во-первых, некоторые идеи мира, которые китайцы выложили на стол, положительны. Действительно, они отражают то, что […] многие из нас говорили долгое время. Но прежде следует сосредоточиться на таком элементе, как суверенитет. Китай должен убедить Россию уважать суверенитет Украины и вернуть территорию, которую она захватила с нарушением Устава ООН, с нарушением суверенитета Украины”.

Блинкен также рассказал, что в настоящее время США работают над уменьшением рисков в сфере экономического сотрудничества, в частности, торговли с Пекином, особенно в отношении технологий.

"Да мы конкурируем. В конкуренции нет ничего плохого, если она честна. Но мы хотим убедиться в том, что эта конкуренция не перерастает в конфликт. Никто не ищет конфликт, наоборот. Мы хотим убедиться, что мы этого избежим”, — сказал госсекретарь, отвечая на вопрос об эскалации напряженности вокруг Тайваня.

Директор ФБР Кристофер Рэй считает, что поведение Китая свидетельствует о возможных планах захвата Тайваня.

Напомним, "Комментарии" писали, что китайская армия начала военную учебу недалеко от Тайваня. Военные этой страны отрабатывают скорейшее окружение островной территории.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в соцсетях появилась новая партия секретных документов, описывающих принципы национальной безопасности США. Документы касаются войны в Украине, Китае и на Ближнем Востоке.

Читайте на сайте "Комментарии" — какую игру затеял Китай — может ли товарищ Си сделать ставку на Запад, а не Россию.