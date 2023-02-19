Как позиция КНР может отразиться на войне в Украине – чего ждать от Пекина

Китай может сыграть роль в сдерживании агрессивных намерений России. Об этом на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр МИД Украины Дмитрий Кулеба. Ранее руководитель Иностранного отдела ЦК Компартии Китая Ван И сообщил, что его страна к концу февраля подготовит документ с изложением позиции по политическому урегулированию войны в Украине. Также известно, что на полях Мюнхенской конференции состоялась встреча Ван И и госсекретаря США Энтони Блинкена, который предупредил собеседника о недопустимости оказания со стороны КНР помощи РФ для ведения войны. Как китайский фактор может отразиться на российской агрессии? Выгодно ли Пекину происходящее – уловит ли он сигналы из Вашингтона, с которым у него в последнее время обострились отношения? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Китай. Фото: DW

КНР постарается взять инициативу в изменении агрессивного стиля поведения России

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан так комментирует ситуацию:

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И, похоже, китайский лидер раздражен, что его фактически обвели вокруг пальца". "Китай – мощный геополитический игрок, отстаивающий свои национальные интересы. И один из элементов таких интересов – сохранение определенного баланса сил в мире. И в этом балансе для КНР важно, чтобы РФ осталась целостной державой. Чтобы она не распалась. Чтобы помогала ему уравновешивать влияние Запада. Пошатнуть эту позицию может (и, похоже, уже пошатнуло) то, что Китай отдает преимущество предсказуемости своего любого внешнего партнера. Особенно, если это стратегический партнер. На данный момент создается впечатление, что руководство КНР утратило доверие к руководству РФ в силу как раз непредсказуемости действий последнего. Не раз официальный Пекин акцентировал: если бы он знал, что Россия планирует напасть на Украину, то постарался бы сдержать агрессию. А я напомню, что в начале февраля 2022-го, за считанные недели до вторжения, Путин приезжал в Пекин на Олимпиаду, встречался с Си Цзиньпином

Второй важный момент – Китай уважает силу, акцентирует эксперт. По его словам, кризис лета прошлого года вокруг Тайваня, который в начале августа, несмотря на жесткие предостережения со стороны КНР, посетила тогдашний спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, весьма показателен. Китай в итоге дал заднюю. Не решился идти на серьезный конфликт с США – сильнейшей геополитической державой мира.

"Россия точно не так сильна, как Штаты, и намного слабее, чем была годом ранее. Она хотела сломить Украину своим нападением, но оказалась неспособной на это. Соответственно, Китай не рассматривает уже РФ как сильного партнера. Но она ему нужна", – отмечает Вадим Трюхан.

Он предполагает, что в документе, который официальный Пекин планирует представить к годовщине начала полномасштабной российско-украинской войны, речь пойдет о необходимости дипломатического урегулирования конфликта, а также сохранения РФ (без распада), однако при определенной ее перезагрузке.

"Возможно, это не прозвучит прямо, но между строк будет читаться. Думаю, КНР постарается взять инициативу в изменении агрессивного стиля поведения России. Чтобы та перестала быть изгоем, а вновь представляла собой серьезного игрока мирового уровня. Удобного для Китая в геополитических раскладах", – поясняет эксперт.

Что же касается Украины, продолжает он, то мы для Китая сейчас стали даже привлекательнее, чем ранее. Учитывая, что Беларусь, на которую тот ранее делал ставку в ракурсе продвижения своих экономических интересов в Европу, теперь является ограниченно суверенной из-за ползучего поглощения Россией. И Беларусь уже не может служить независимым проводником китайских интересов в Европу.

"Украина сейчас для Китая – лучший вариант переориентации после того, что случилось с Беларусью. Не исключено, что КНР попытается использовать ситуацию, выступив в роли одного из гарантов независимости и суверенности Украины (что будет нам, конечно, на руку), надеясь капитализировать те приобретения, которые имеет в последнее время. С торгового партнера №1 перед вторжением превратиться в инвестора №1 после завершения войны. Стать, скажем так, "старшим партнером" Украины. Для нас, – отмечает Вадим Трюхан, – это непростая ситуация. Ведь США вряд ли понравится такой расклад. Однако нам важно, как можно быстрее назначить посла в Китае, восстановить полноценный диалог между Киевом и Пекином на уровне первых лиц (и Зеленский давно добивается этого), а также разных министерств. Чтобы выйти на сбалансированные договоренности с Китаем, которые гарантировали бы, что Украина не станет опасно зависима от КНР. А такое происходило с той же Черногорией и Беларусью, происходит сейчас с рядом африканских стран".

Вырисовывается интересный геополитический пасьянс, акцентирует экс-дипломат. Нам важно попытаться им воспользоваться с выгодой для себя.

"Проблемой, как я отмечал выше, будет позиция США. Они постараются не допустить излишне активной позиции КНР в урегулировании конфликта, а также в обустройстве поствоенных Украины и России. Американцам важно, чтобы КНР не мешал РФ стать частью демократического мира после этой войны, – считает Вадим Трюхан. – Потому что Китай и демократия – вещи не совместимые на данный момент. А автократия в России рано или поздно приводит к диктатуре, что не раз доказано историей, в том числе новейшей".

Учитывая, что война ослабляет Россию, Китаю это в определенной мере на руку

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников уверен, что фактор Китая очень важен и для прекращения российско-украинской войны, и для расстановки сил в мире.

"Объективно, КНР имеет все шансы стать "второй первой экономикой" наряду с США. Это стремительно развивающееся государство. Даже с учетом того, что у Китая большие границы с РФ, огромные торговые потоки – фактор КНР серьезно влияет на те или иные решения страны-агрессора. При этом, сложно сказать, примет ли официальный Пекин активное участие в ракурсе прекращения российской агрессии против Украины. В течение года из КНР мы слышим заявления в стиле "это дело только этих двух стран, пусть они сами договариваются". Будет интересно услышать обещанное заявление китайского лидера Си Цзиньпиня к годовщине начала полномасштабной войны", – отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что потенциал у КНР есть, влияние и возможности экономического давления на агрессора – тоже. Но как именно станет далее действовать китайская власть, сказать пока сложно.

"Можно лишь предположить, что сейчас Китай точно не пустил в ход имеющиеся возможности в плане давления на Кремль, – говорит Алексей Плотников. – Если рассматривать происходящее с экономической точки зрения, то КНР выгодна РФ как сырьевой придаток. Покупка по дешевке газа, нефти, освоение российского Дальнего Востока, где всё шире не просто Чайна-тауны, а целые Чайна-регионы. Учитывая, что война ослабляет Россию, Китаю это в определенной мере на руку. В то же время, КНР боится особо активно торговать сейчас с РФ, т.к. не хочет попасть под санкции, пусть и косвенные. Ведь основной рынок для него – это американский и европейский. И определенные потери от войны у КНР, учитывая значительно усложнившуюся логистику, конечно, тоже есть".

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