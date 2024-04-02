Какой итог войны в Украине устроит Китай: почему Париж стал надеяться на Пекин

США шлют сигналы Китайской Народной Республике (КНР), предупреждая, чтоб та не поддерживала агрессию РФ в Украине. В свою очередь, Франция уверяет, что Китай может повлиять на решение России продолжать войну. Причем, повлиять в ракурсе установления мира в соответствии с международным правом. Что можно сказать об этих сигналах, а также в целом о позиции КНР на третьем году широкомасштабной войны? Как эта позиция может измениться? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Пекин явно работает на то, чтоб конфликт был заморожен

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан рассуждает так:

"Прежде всего, следует понимать доктринальную вещь – пока миропорядок будет зависеть от воли пяти постоянных членов Совбеза ООН (США, Великобритания, Франция, Китай, Россия) с противоречивой и невыгодной миру процедурой голосования (когда один голос "против" может заблокировать всё), международная безопасность продолжит оставаться под угрозой. Не может пять государств решать судьбы всего мира! Попытки создать таким образом систему сдержек и противовесов себя не оправдали. Глобальная безопасность усилиями России и того же Китая – разваливается".

Генерал напоминает, что все вышеназванные страны являются подписантами печально известного Будапештского меморандума, в результате чего Украина лишилась ядерного оружия и определенных наработок в смысле обогащенного урана.

"Фактически, нашу страну ограбили, оставив значительно ослабленной с точки зрения безопасности. Чем и воспользовалась РФ сперва в 2014-м, а потом и в 2022-м. А ведь и Россия, и Китай, и Штаты, Великобритания, Франция давали нам гарантии безопасности, которые, как вдруг выяснилось, не имеют юридически обязывающего характера. РФ стала откровенным агрессором, западные страны пытаются нам помочь (хоть не так мощно, как хотелось бы), а вот КНР как бы лавирует. И, судя по всему, хочет завершения российско-украинской войны таким образом, чтоб в перспективе иметь возможность точно так же решить свой вопрос с Тайванем, окончательно – с Гонконгом, с Южно-Китайским морем. Заняв в итоге лидирующие позиции в Индо-Тихоокеанском регионе", – отмечает Василий Богдан.

По его словам, нынешняя челночная дипломатия Китая, с отправкой спецпредставителей в разные страны и регионы, это не о поиске справедливого мира в Украине. Напротив – это попытка минимизировать работу Украины по созыву Глобального саммита мира.

"После того, как Си Цзиньпин, фактически нарушив Конституцию, нормы которой подогнал под себя (точно так поступил в РФ и Путин), смог баллотироваться на третий срок руководителя государства, стало ясно, что КНР встала на путь авторитаризма. Неудивительно, что мы сейчас говорим о новой "оси зла", включая в нее Россию, Северную Корею, Иран, Сирию – и в определенной мере Китай. Ведь его действия вполне вписываются в то, что делают прочие авторитарные режимы, разрушающие глобальную безопасность и международную систему права", – подчеркивает эксперт.

Неслучайно, продолжает он, США всё чаще обращают внимание, что КНР помогает РФ не только экономически, но и милитарно. Официальный Пекин явно работает на то, чтоб конфликт был заморожен, мирные соглашения подписаны на "тех реалиях, которые есть" (как говорят в Кремле). То есть, временно оккупированные территории остаются за РФ, а там видно будет, констатирует ветеран Внешней разведки.

Он считает, что контакты, которые имеют между собой высшее политическое, дипломатическое, военное руководство США и КНР, в определенной мере, сглаживают ситуацию. Но не помогают приближению справедливого мира, так нужного Украине и всей демократической цивилизации.

"Надежды Франция на то, что КНР как-то надавит на РФ, некие позитивные ожидания у ряда американского истеблишмента, это, конечно, хорошо. Но лично я пока не вижу никаких практических шагов со стороны Китая в направлении реализации задекларированной Пекином позиции касательно признания суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах. Более того – Китай не называет происходящее ни войной, ни российской агрессией. Для него это "украинский кризис" или "конфликт", что само по себе много о чем говорит", – констатирует Василий Богдан.

Он напоминает, что вскоре после обретения Украиной независимости и подписания Китаем Будапештского меморандума, между нашими странами складывались неплохие отношения. Сюда приезжало много китайских специалистов, ученых, наши ехали в КНР.

"Но, как выяснила СБУ, часть китайских представителей, которые совершали визиты на крупные промышленно-научные центры (в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Львове, Одессе), пыталась добыть тайную информацию касательно самолетостроения, ракетостроения и так далее. В Днепропетровске даже была раскрыта и пресечена деятельность китайских спецслужб, которые пытались завладеть секретными материалами. Однако у тогдашнего президента – Кучмы, был свой взгляд на ситуацию. И в итоге два украинских генерала, раскрывших китайскую операцию (первый замглавы СБУ Хомич и руководитель Днепропетровского управления СБУ Слободанюк) были уволены", – рассказал эксперт.

Все мы помним, отмечает он, и историю с таким стратегическим объектом как "Мотор Сич", который хотели фактически продать Китаю. К счастью, этого не случилось. А руководитель предприятия Богуслаев, как выяснилось, являлся предателем Украины, давно работающим, в том числе в интересах РФ, на развал или ослабление нашего государства.

"А ведь Украина всегда готова была оказать помощь Китаю. Во время той же пандемии ковида мы передавали в КНР маски. Но на нашу открытость и готовность развивать дружеские отношения заразившаяся автократизмом китайская власть ответила тем, что стала подыгрывать российской агрессии", – подчеркивает генерал.

Во внешней политике, поясняет он, Пекин и Москва занимают сейчас одинаковую позицию. Ставка на экспансию, силу, желание что-то "вернуть" (по сути, захватить), разрушить границы, перекроить мир под себя.

"Именно поэтому КНР не выгодно, чтоб российско-украинская война завершилась справедливым миром. Деоккупацией всех наших территорий, наказанием виновных в развязывании агрессии, в военных преступлениях. Китаю предпочтительнее заморозка – с созданием прецедента для оправдания собственных гипотетических экспансий", – считает эксперт.

Он уверен – размытая, нечеткая, но в определенной мере пророссийская позиция Китая может быть скорректирована лишь, если ВСУ, получив необходимые вооружения и боеприпасы (и от наших зарубежных партнеров, и благодаря увеличению мощностей собственного ВПК), значительно потеснят оккупационный контингент. А потом и окончательно освободят территории от российских захватчиков.

"При таком раскладе КНР попытается встать на сторону победителя – Украины и в целом демократического мира, – прогнозирует Василий Богдан. – Пока же Китай и Россия идут в одной упряжке. Стараются сломать наши намерения по проведению Глобального саммита мира по формуле президента Зеленского, заморозить конфликт с выгодой для Пекина и Москвы. Но я уверен, что и просыпающаяся Европа (которая больше включается в вопросы региональной и глобальной безопасности), и США (которые должны перебороть период неопределенности и нерешительности – и разблокировать помощь Украине и партнерам), сумеют найти рычаги, чтоб кардинально скорректировать политику Китая (с пророссийской – на проукраинскую, проевропейскую). В экономике КНР наблюдаются кризисные явления, она остро нуждается в инвестициях, в технологиях, в западных рынках. Есть куда бить, есть что предлагать (метод кнута и пряника никто не отменял). Надо действовать!".

Макрон хочет стать политическим и экономическим лидером Европы

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун считает важным понимать роль Франции в отношениях с Китаем.

"За время пребывания Макрона на посту французского президента, он пытался выстроить экономически-теплые, продуктивные для обеих стран отношения между Пекином и Парижем. Периодически проходили бизнес-туры (из Китая — во Францию, из Франции — в Китай). Сам Макрон вместе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен летал в КНР обговаривать формулу мира в Украине и необходимость большей вовлеченности Китая в процесс поиска справедливого завершения войны", – напоминает эксперт.

Сейчас, продолжает он, именно Франция активизировалась в данном направлении. Причем там уже не ведут речи о необходимости "сохранить лицо Путину" (как было около года после широкомасштабного вторжения РФ в Украину). Более того – допускают военное вмешательство в войну стран НАТО (прежде всего, французских).

"Просматривается явное желание Макрона стать политическим и экономическим лидером Европы, который может балансировать между разными сторонами, включая Китай (с которым у многих европейских стран непростые отношения)", – считает Максим Джигун.

Так что сейчас, констатирует он, всё больше выглядит как игра Франции, а не Китая. Последний продолжает занимать позицию наблюдателя, позицию ожидания. При этом продолжая поддерживать (не особо это афишируя) РФ, предоставляя ей средства и некоторые технологии (в результате торговли и помощи в обходе санкций) на дальнейшее ведение войны.

"Соответственно, вряд ли в ближайшем будущем мы увидим серьезные перемены в отношении КНР к российско-украинской войне", – отмечает политолог.

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