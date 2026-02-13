logo

Киев и Пекин сближаются: Сибига после встречи с Ван И ответил, станет ли Китай на сторону Украины
Киев и Пекин сближаются: Сибига после встречи с Ван И ответил, станет ли Китай на сторону Украины

Обсуждение мира, приглашение в столицы и новый сигнал миру - Украина активизирует диалог с одним из самых влиятельных игроков

13 февраля 2026, 13:25
Автор:
Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел "предметную и прагматическую" встречу с главой МИД Китая Ван И. Переговоры состоялись на полях Мюнхенской конференции по безопасности и стали уже третьим контактом дипломатов, что свидетельствует о заметной активизации диалога между Киевом и Пекином.

Киев и Пекин сближаются: Сибига после встречи с Ван И ответил, станет ли Китай на сторону Украины

Андрей Сибига и Ван И. Фото: из открытых источников

Главной темой разговора стал путь к завершению войны и возможные шаги по достижению справедливого мира.

По словам Андрея Сибиги, Украина рассматривает Китай как государство, способное играть важную роль в урегулировании конфликта. Он подчеркнул, что Киев ценит заявленную Пекином поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также приверженность принципам Устава ООН.

Одной из ключевых договоренностей стало взаимное приглашение к официальным визитам. Сибига пригласил Ван И посетить Украину, а сам получил приглашение совершить поездку в Китай. Такой обмен может означать переход от консультаций к более системному сотрудничеству на фоне подготовки масштабных международных инициатив по миру.

В МИД отмечают, что прагматический характер разговора открывает дополнительные возможности для привлечения Китая в реализацию украинской "Формулы мира". На фоне глобальной турбулентности и конкуренции великих государств любое усиление контактов с Пекином рассматривается Киевом как стратегически важный шаг.

Читайте на портале "Комментарии" — Китай смягчает удар: какое предложение сделал ЕС.

Также издание "Комментарии" сообщало – во время переговоров риторика российской стороны стала более нейтральной, технической и профессиональной. Однако позиция официальной Москвы остается категоричной. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий в интервью "24 Каналу".




