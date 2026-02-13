Киев и Пекин сближаются: Сибига после встречи с Ван И ответил, станет ли Китай на сторону Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел "предметную и прагматическую" встречу с главой МИД Китая Ван И. Переговоры состоялись на полях Мюнхенской конференции по безопасности и стали уже третьим контактом дипломатов, что свидетельствует о заметной активизации диалога между Киевом и Пекином.

Андрей Сибига и Ван И. Фото: из открытых источников

Главной темой разговора стал путь к завершению войны и возможные шаги по достижению справедливого мира.

По словам Андрея Сибиги, Украина рассматривает Китай как государство, способное играть важную роль в урегулировании конфликта. Он подчеркнул, что Киев ценит заявленную Пекином поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также приверженность принципам Устава ООН.

Одной из ключевых договоренностей стало взаимное приглашение к официальным визитам. Сибига пригласил Ван И посетить Украину, а сам получил приглашение совершить поездку в Китай. Такой обмен может означать переход от консультаций к более системному сотрудничеству на фоне подготовки масштабных международных инициатив по миру.

В МИД отмечают, что прагматический характер разговора открывает дополнительные возможности для привлечения Китая в реализацию украинской "Формулы мира". На фоне глобальной турбулентности и конкуренции великих государств любое усиление контактов с Пекином рассматривается Киевом как стратегически важный шаг.

