Київ і Пекін зближуються: Сибіга після зустрічі з Ван І відповів, чи стане Китай на бік України

Обговорення миру, запрошення до столиць і новий сигнал світові - Україна активізує діалог з одним із найвпливовіших гравців

13 лютого 2026, 13:25
Кравцев Сергей

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів "предметну та прагматичну" зустріч із керівником МЗС Китаю Ван І. Переговори відбулися на полях Мюнхенська конференція з безпеки і стали вже третім контактом дипломатів, що свідчить про помітну активізацію діалогу між Києвом і Пекіном.

Київ і Пекін зближуються: Сибіга після зустрічі з Ван І відповів, чи стане Китай на бік України

Андрій Сибіга та Ван І. Фото: з відкритих джерел

Головною темою розмови став шлях до завершення війни та можливі кроки для досягнення справедливого миру. 

За словами Андрія Сибіги, Україна розглядає Китай як державу, здатну відіграти важливу роль у врегулюванні конфлікту. Він підкреслив, що Київ цінує заявлену Пекіном підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також прихильність принципам Статуту ООН.

Однією з ключових домовленостей стало взаємне запрошення до офіційних візитів. Сибіга запросив Ван І відвідати Україну, а сам отримав запрошення здійснити поїздку до Китаю. Такий обмін може означати перехід від консультацій до більш системної співпраці на тлі підготовки масштабних міжнародних ініціатив щодо миру.

У МЗС наголошують, що прагматичний характер розмови відкриває додаткові можливості для залучення Китаю до реалізації української "Формули миру". На тлі глобальної турбулентності й конкуренції великих держав будь-яке посилення контактів із Пекіном розглядається Києвом як стратегічно важливий крок.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Китай пом’якшує удар: яку пропозицію зробив ЄС.

Також видання "Коментарі" повідомляло – під час переговорів риторика російської сторони стала більш нейтральною, технічною і професійною. Однак позиція офіційної Москви залишається категоричною. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий в інтерв’ю "24 Каналу".




