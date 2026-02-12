Китай пом’якшує удар: яку пропозицію зробив ЄС

Китай запровадив остаточні імпортні мита на окремі молочні продукти з Європейського Союзу на рівні 11,7%, що нижче попередньо оголошених ставок наприкінці 2025 року. Як повідомляє Bloomberg, нові тарифи, встановлені за підсумками антисубсидіарного розслідування, стосуються свіжого та переробленого сиру і набудуть чинності 13 лютого.

ЄС та Китай. Фото: з відкритих джерел

Розслідування проти європейського молочного сектору Пекін розпочав у 2024 році на тлі загострення торговельних відносин із ЄС. Тоді суперечка охопила також м’ясну продукцію та бренді. У грудні Китай оголосив остаточні мита на європейську свинину – вони також виявилися нижчими за початкові прогнози, що розцінюють як сигнал поступової стабілізації діалогу між сторонами.

Попри пом’якшення тарифів, ситуація для експортерів залишається складною. За даними уряду ЄС, із початку 2025 року до вересня Китай був дев’ятим за величиною ринком збуту європейського сиру: обсяг поставок становив 20 765 тонн – на 12% менше, ніж роком раніше.

Генеральний секретар Euromilk Олександр Антон зазначив, що європейські виробники стикаються з жорсткою конкуренцією, особливо з боку країн, які мають угоди про вільну торгівлю з Китаєм. Старший економіст ING Тейс Гейєр додав, що навіть за нижчих мит доступ до китайського ринку залишається проблемним, а експорт сирів і без того перебував під тиском ще до запровадження обмежень.

