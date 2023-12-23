Китай активизировал войска вблизи Тайваня: что известно

Китайские военные самолеты и корабли 23 декабря пересекали срединную линию Тайваньского пролива и приближались к остову. Это произошло за три недели до выборов в Тайване. Об этом пишет издание Reuters , передает портал "Комментарии".

Китай продолжает противостояние с Тайванем. Фото из открытых источников

По данным Министерства обороны Тайваня, 23 декабря в воздушном пространстве к северу, центру и юго-западу от Тайваня были зафиксированы китайские истребители J-10, J-11 и J-16 и самолеты раннего предупреждения.

Сообщается, что десять самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива. Вместе с военными кораблями самолеты осуществляли совместное патрулирование боевой готовности.

В ответ на провокацию Китая Тайвань направил для мониторинга свои вооруженные силы.

Пока Пекин никак не прокомментировал военную активность вблизи Тайваньского острова.

Издание отмечает, что на Тайване продолжается предвыборная кампания на президентских и парламентских выборах, которые пройдут 13 января 2024 года. Согласно предварительным соцопросам, Демократическая прогрессивная партия Лай Чин-то, которую Китай называет "сепаратистской", имеет наибольшие шансы одержать победу на выборах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай, продолжающий поддерживать дружеский диалог с РФ, неожиданно принял неприятное решение для российской авиакомпании, запретив ей совершать перелеты в Пекин. Топ-менеджеры аэропорта Пекина сообщили авиакомпанию "Россия", что отказываются в дальнейшем принимать и обслуживать ряд ее рейсов. В частности, пекинский аэропорт отказался подписывать с российской авиакомпанией договор о дальнейшем обслуживании.

