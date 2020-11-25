Китай будет тестировать на COVID все замороженные продукты из-за границы

Китай сегодня, 25 ноября, официально объявил, что из-за распространения коронавируса на Западе будет проверять упаковку замороженных продуктов на наличие бактерий Сovid-19. Такое решение вызвало негативную реакцию со стороны компаний, экспортирующих замороженные продукты в страну.

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Ли Нин, заместитель директора Китайского национального центра инспекции безопасности пищевых продуктов, сказал, что риск передачи вируса с помощью упаковки пищевых продуктов составляет 0,48 процента на 10 тысяч продуктов, но этот показатель будет расти. Однако Ли объяснил, что, хотя такая возможность маловероятна, нельзя исключать риск заражения, особенно от пищевых пакетов, хранящихся в холодильниках.

Некоторые компании заявили, что это может препятствовать справедливой торговли в стране. Отмечено, что нововведение является лишь дополнительной мерой для предотвращения распространения коронавируса.

Начальник центра дезинфекции Чжан Любо сказал, что вирус короны более устойчив в холодных и сухих условиях, а дезинфекция упаковок при отрицательных температурах создает проблемы. По словам Чжана, даже когда дезинфекция работает и вирус больше не опасен, на упаковке могут оставаться остатки, что приводит к положительному результату у человека.

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