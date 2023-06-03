Китай готовит еще одну "миротворческую" делегацию для визита в Европу

Официальный Пекин думает над тем, чтобы отправить в Европу еще одну "миротворческую" делегацию для переговоров по урегулированию войны между Россией и Украиной. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, пишет "Reuters".

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй. Фото: из открытых источников

Хуэй оправдался, заявив, что его визиты в ряд европейских столиц не могут привести к тому, чтобы был достигнут быстрый результат и в Украине снова возобновился мир. Для того, чтобы прекратилась война нужны еще большие усилия и время.

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"Мы почувствовали, что существует большая пропасть между позициями обеих сторон. Заставить все стороны сесть за стол переговоров сейчас все равно столкнется с большими трудностями... Китай готов активно рассмотреть вопрос о направлении еще одной делегации в соответствующие страны для участия в диалоге по урегулированию "кризиса" (Ред. – войны) в Украине",- заявил спецпредставитель Китая.

Отметим, ранее спецпредставитель Китая сделал заявление о том, могут ли возобновиться переговоры Украины и РФ.

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Также издание "Комментарии" сообщало – китайский лидер Си Цзиньпин призывает руководителей, в компетенции которых вопросы национальной безопасности, думать о "худших сценариях" и подготовиться к "штормовому морю". Это происходит на фоне геополитической активизации Китайской Народной Республики (КНР), в том числе в ракурсе "миротворца" касательно российско-украинской войны. Чего в обозримом будущем ожидать от КНР? Будет Си ставить на эскалацию или на путь реального распутывания многих сложных геополитических узлов, включая войну в Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



