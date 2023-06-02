К чему готовится КНР – о чем говорят новые заявления Си Цзиньпина

Китайский лидер Си Цзиньпин призывает руководителей, в компетенции которых вопросы национальной безопасности, думать о "худших сценариях" и подготовиться к "штормовому морю". Это происходит на фоне геополитической активизации Китайской Народной Республики (КНР), в том числе в ракурсе "миротворца" касательно российско-украинской войны. Чего в обозримом будущем ожидать от КНР? Будет Си ставить на эскалацию или на путь реального распутывания многих сложных геополитических узлов, включая войну в Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

КНР действительно готовится к турбулентным геополитическим событиям

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ обращает внимание, что Китай в последние месяцы существенно увеличил свою геополитическую активность в контексте российско-украинской войны. Хоть до этого почти год действовал достаточно пассивно.

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При этом, по его мнению, КНР, действительно, готовится к турбулентным геополитическим событиям.

"Оценивая те или иные высказывания того же Си Цзиньпина (быть готовым защитить родину, к сложным временам и так далее), следует понимать, что это – традиционная риторика. И, что Китай оценивает время не годами, и даже не десятилетиями, а куда глобальнее. Поэтому, когда руководство КНР говорит о турбулентности, это не значит, что она наступит уже завтра. Также надо помнить, что в Китае принято зашифровывать смыслы между строк, не давая неких прямолинейных утверждений", – поясняет Алексей Кущ.

Он считает, что точно на данный момент можно сказать лишь одно – Китай, в самом деле, начал заниматься сборкой своей, скажем так, имперской или неоимперской "периферии". Вовлекая туда всё новые не просто государства, но и целые региональные кластеры (как в случае с Центральной Азией).

"Происходит формирование своеобразной китайской Ойкумены – в смысле понятного для КНР, развиваемого в соответствии с ее принципами, пространства в долгосрочной перспективе. То есть, современные квази-демократии азиатского типа, которые существуют в Центральной Азии – это понятная Ойкумена для Китая. Нечто подобное собирается им в других частях Азии, а также в Африке. Этакий понятный КНР глобальный кластер", – отмечает эксперт.

На этом фоне, продолжает он, происходит крушение российского неоимперского проекта, который открыто стартовал 24 февраля 2022 года и должен был, по замыслам Кремля, завершиться сборкой в квази-союзное государство РФ, Украины, Беларуси и Казахстана. Но благодаря сопротивлению украинской армии, всей Украины, эти планы были провалены.

"Крах этого проекта, естественно, будет сопровождаться серьезными тектоническими сдвигами в Евразии. И подбирать обломки этого российского неоимперского проекта будет именно Китай. Он хочет стать бенефициаром этого крушения, собрав из крушения российского проекта уже свой неоимперский пазл", – уверен Алексей Кущ.

Пока, уточняет он, речь идет не о распаде РФ, а о распаде интеграционных проектов, которые та проводила на постсоветском пространстве (Евразийский экономический союз, Таможенный союз, ОДКБ и так далее).

"Здесь мы видим два крупных обломка: Закавказье (которое, скорее всего, подбирает Турция) и Центральная Азия (подбирает Китай). При этом, Пекин хочет быть готовым не только к этому "прирастанию" своего неоимперского проекта, но и, в случае начала большой смуты в России, к поглощению части ее территории, – предполагает эксперт. – А события в РФ идут по примеру тех, что были при жизни и вскоре после смерти Ивана Грозного. Тоже диктатор, тоже неудачная война, внутренние волнения, "боярщина", опричники, появления самозванцев (вместо тогдашних лже-Дмитриев вполне могут быть, а, может, уже есть, лже-Путины). И китайцы готовятся, в том числе, к чему-то подобному. Чтобы вовремя урвать свой куш в случае начала смуты и развала РФ".

По мнению Алексея Куща, турбулентность, которая сопровождает подобные процессы, будет требовать от КНР готовности действовать на всех уровнях – дипломатическом, военном, экономическом, информационном и так далее. Именно в таком ракурсе следует рассматривать заявления Си Цзиньпина, думает эксперт.

Более четкое видение Пекина прорисуется после украинского наступления, способного серьезно изменить конфигурацию сил

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно рассуждает так:

"Поскольку война России против Украины обнажила, показала, усиливает процесс переформатирования геополитической эпохи (трансформации, смены сил происходят в разных регионах, гипотетический запуск новых конфликтов), так или иначе, это заставляет активизироваться многих. Включая Китай. Есть старая тема идеологического противостояния КНР с Западом, прежде всего, с США. Когда Китай воспринимается вначале как мощный экономический конкурент и оппонент, а потом, на фоне воинственных заявлений, звучащих в последние годы из Пекина, на фоне того, что он стал (в той или иной мере) союзником Москвы – он рассматривается уже и как иная угроза".

По мнению аналитика, Китай осуществляет сейчас поддержку РФ, прежде всего, с целью использовать ее, слабеющую, в своих интересах. Превратив в вассала с точки зрения экономической зависимости от КНР.

"Но и политически Москва всё более зависит от Пекина. И ее антизападная риторика – это в какой-то мере более радикализированные меседжи именно Китая", – отмечает Олеся Яхно.

На данный момент, продолжает она, Китай имеет неиспользованный возможный ресурс в плане влияния на ситуацию с российско-украинской войной.

что спецпред Китая во время своего европейского вояжа якобы продвигал меседжи о том, что Украина должна отказаться от своих территорий в пользу РФ, а Европа – стать менее зависимой от мнения США. Потом, правда, появилось опровержение этого. Но нельзя исключать, что непублично, с отдельными политиками ЕС, китайские представители могут такие вопросы проговаривать", – считает эксперт. "Но одно дело, если он захочет стать реальным миротворцем, посредником в войне России с Украиной. Будет настаивать на том, чтобы РФ вывела свои войска с украинских территорий. Другое – если станет просто использовать эту ситуацию, чтобы набирать геополитический вес. Делать всё более экономически зависимой от себя Россию, при этом не прекращая торговли с Европой, рынок которой очень важен для КНР. А на идеологическом уровне оставаться в оппозиции к США, еще и пытаться рассорить европейцев с американцами. Именно об этом была статья в одном из американских изданий, где сообщалось

Она акцентирует, что пока нет однозначного понимания, как именно поведет себя Китай политико-дипломатически дальше. Но то, что он усиливает составляющую безопасности – факт. Уже были публичные заявления по этому поводу со стороны Пекина. Появлялись и соответствующие данные от США, что Китай резко увеличил расходы на военные нужды, на киберсферу.

С другой – Запад видит в КНР страну, которая может повлиять на РФ, в том числе, касательно упреждения ядерных рисков Или как страну, к которой Россия, поняв, что окончательно проигрывает, может обратится с просьбой выступить на ее стороне как миротворца. В том числе – ввести на ее территорию, или в условную демилитаризованную зону, китайский миротворческий контингент. Вот только не факт, что тот потом выйдет. Что Пекин не захочет воспользоваться слабостью России в собственных интересах", – подчеркивает Олеся Яхно. "Ситуация многоуровневая. Есть отношения Китая с США (достаточно напряженные), есть его отношения с Европой (лучше, чем со Штатами, но не со всеми представителями ЕС), с Россией. С одной стороны, тот же высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель уже заявлял о подозрениях, что Китай явно подыгрывает РФ, а потому не может быть посредником или миротворцем

Что касается заявления Си о "штормовом море", здесь, по мнению аналитика, речь идет о смене балансов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где "холодное напряжение" просматривается там всё более явно (с одной стороны – Япония, Южная Корея, поддерживающие их США, с другой – Китай, Северная Корея).

"Думаю, в ближайшие месяцы позиция КНР будет оставаться не до конца определенной. Этакий китайский иероглиф, который обычно имеет несколько значений, – констатирует эксперт. – Возможно, более четкое видение Пекина прорисуется после украинского наступления, способного серьезно изменить конфигурацию сил, в том числе в ракурсе тех или иных мирных планов. Но линия "прекратить войну прямо сейчас, а там будет видно" означает де-факто закрепление за Россией территорий, которые она оккупировала. И такая линия нам точно не подходит".

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