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Китай готовит контрмеры: реакция Пекина на бойкот Олимпиады

Китай планирует принять контрмеры, если США и дальше будут поддерживать бойкот Зимних Олимпийских игр

сегодня, 17:49
Автор:

Карина Ожерельева
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Китай заявил, что политики США должны прекратить призывы к дипломатическому бойкоту Зимних Олимпийских игр в Пекине во избежание ущерба двусторонним отношениям. Китай планирует принять "контрмеры" в случае необходимости, в понедельник, 6 декабря. Такое заявление сделало министерство иностранных дел Китая. Об этом сообщает Reuters.

Китай готовит контрмеры: реакция Пекина на бойкот Олимпиады

Китайский флаг развевается возле олимпийских колец на Олимпийской башне в Пекине - Reuters

Ожидается, что администрация Байдена объявит на этой неделе, что чиновники США не посетят Олимпиаду 2022 года в Пекине.

Спикер МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что призывающие к бойкоту должны прекратить призывы, "чтобы не повлиять на диалог и сотрудничество между Китаем и США в важных сферах".

"Если США будут настаивать на сознательном сохранении своего курса, Китай примет решительные контрмеры", — сказал он на пресс-конференции.

В прошлом месяце президент США Джо Байден заявил, что рассматривает такой дипломатический бойкот в знак протеста против нарушения прав человека в Китае. На администрацию оказывали давление активисты и члены Конгресса, чтобы они пропустили игры.

Белый дом отказался комментировать репортаж CNN в воскресенье, 5 декабря. Четыре источника, знающих мнения администрации, ранее сообщили Reuters, что в Белом доме растет консенсус по поводу того, чтобы американские официальные лица не участвовали в Олимпиаде в Пекине.

CNN заявил, что бойкот США не помешает американским спортсменам участвовать в играх.

Как сообщали ранее "Комментарии", ожидается, что на этой неделе администрация Байдена объявит , что чиновники США не будут посещать Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Австралия также рассматривает возможность отказа от направления официальных лиц на зимние Олимпийские игры в Пекине.


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Источник: https://www.reuters.com/lifestyle/sports/us-officials-boycott-beijing-olympics-cnn-2021-12-06/
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