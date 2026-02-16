Китай готовит космический прорыв или блеф: какой громкий анонс уже совершил Пекин

Китай заявил о намерении развернуть к середине 2030-х годов гигантскую группировку из 203 тысяч спутников, что может радикально изменить баланс сил в космосе. Как сообщает Bloomberg, соответствующие заявки уже поданы в International Telecommunication Union – орган, координирующий использование орбит и частот.

Спутник. Фото: из открытых источников

Если эти планы реализуют, китайский проект превзойдет все существующие мегазвезды. Для сравнения, система Starlink насчитывает около 10 тысяч спутников, а проект Amazon Kuiper должен охватить не более трех тысяч аппаратов. В то же время, аналитики считают, что Пекин может использовать заявки как инструмент сдерживания конкурентов, а не как реальный план запуска.

Число спутников на орбите уже стремительно растет. Благодаря многоразовым ракетам, таким как Falcon 9, и более дешевым технологиям, с 2020 года число аппаратов увеличилось в четыре раза – до более чем 16 тысяч. Это повышает риск перегрузки орбиты и опасных столкновений, способных вызвать цепную реакцию отломков, известную как синдром Кесслера.

Кроме физических рисков, существует проблема радиопомех, ведь мегазвезды работают на низкой околоземной орбите. Эксперты отмечают, что даже бумажные заявки могут создавать юридические барьеры для других компаний, резервируя частоты и орбитальные позиции.

Несмотря на амбиции Китая, реальное преимущество пока остается за SpaceX, обладающей уникальными возможностями быстрого и дешевого запуска спутников. Таким образом, космическая гонка переходит в новую фазу, где борьба идет не только по технологии, но и за контроль над самой орбитой Земли.

