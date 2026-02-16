logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Китай Виявили таємні об’єкти у горах: яку смертельну зброю Китай приховує від світу
commentss НОВИНИ Всі новини

Виявили таємні об’єкти у горах: яку смертельну зброю Китай приховує від світу

Пекін підтримує свої ядерні сили на мінімально необхідному рівні

16 лютого 2026, 07:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Китай розбудовує низку великих ядерних об’єктів у горах провінції Сичуань. Супутники зафіксували новий комплекс у долині Цзитун. Як інформує портал "Коментарі", про це пише The New York Times.

Виявили таємні об’єкти у горах: яку смертельну зброю Китай приховує від світу

Китай. Фото: з відкритих джерел

Загалом у провінції Сичуань зафіксували ще кілька секретних об’єктів, пов’язаних з ядерною зброєю, які розширилися та зазнали модернізації за останні роки.

"Нарощування впливу Китаю ускладнює зусилля щодо відновлення глобального контролю над озброєннями після закінчення терміну дії останнього договору про ядерну зброю між Сполученими Штатами та Росією. Вашингтон стверджує, що будь-які наступні угоди також повинні бути обов’язковими для Китаю, але Пекін не виявив до цього жодного інтересу", — пишуть журналісти.

Згідно з останньою щорічною оцінкою Пентагону, до кінця 2024 року Китай створив більше 600 ядерних боєголовок, а до 2030 року має намір наростити їх кількість до 1000. Запаси Китаю значно поступаються запасам США та РФ, але їх зростання викликає занепокоєння у США.

Об’єкти в Сичуані були побудовані шість десятиліть тому в рамках "Третього фронту" Мао Цзедуна – проєкту захисту китайських лабораторій та заводів із виробництва ядерної зброї від ударів Сполучених Штатів чи Радянського Союзу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — офіційний Пекін позитивно оцінює те, що "двері до діалогу в Україні нарешті відчинені". Водночас Китай закликає сторони "досягти всеохоплювальної, міцної та обов’язкової мирної угоди". Відповідну заяву зробив глава МЗС Китаю Ван І під час виступу Мюнхенської конференції з безпеки.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.nytimes.com/interactive/2026/02/15/world/asia/china-nuclear.html
Теги:

Новини

Всі новини