Виявили таємні об’єкти у горах: яку смертельну зброю Китай приховує від світу

Китай розбудовує низку великих ядерних об’єктів у горах провінції Сичуань. Супутники зафіксували новий комплекс у долині Цзитун. Як інформує портал "Коментарі", про це пише The New York Times.

Китай. Фото: з відкритих джерел

Загалом у провінції Сичуань зафіксували ще кілька секретних об’єктів, пов’язаних з ядерною зброєю, які розширилися та зазнали модернізації за останні роки.

"Нарощування впливу Китаю ускладнює зусилля щодо відновлення глобального контролю над озброєннями після закінчення терміну дії останнього договору про ядерну зброю між Сполученими Штатами та Росією. Вашингтон стверджує, що будь-які наступні угоди також повинні бути обов’язковими для Китаю, але Пекін не виявив до цього жодного інтересу", — пишуть журналісти.

Згідно з останньою щорічною оцінкою Пентагону, до кінця 2024 року Китай створив більше 600 ядерних боєголовок, а до 2030 року має намір наростити їх кількість до 1000. Запаси Китаю значно поступаються запасам США та РФ, але їх зростання викликає занепокоєння у США.

Об’єкти в Сичуані були побудовані шість десятиліть тому в рамках "Третього фронту" Мао Цзедуна – проєкту захисту китайських лабораторій та заводів із виробництва ядерної зброї від ударів Сполучених Штатів чи Радянського Союзу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — офіційний Пекін позитивно оцінює те, що "двері до діалогу в Україні нарешті відчинені". Водночас Китай закликає сторони "досягти всеохоплювальної, міцної та обов’язкової мирної угоди". Відповідну заяву зробив глава МЗС Китаю Ван І під час виступу Мюнхенської конференції з безпеки.



