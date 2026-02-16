Виявили таємні об’єкти у горах: яку смертельну зброю Китай приховує від світу

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Китай розбудовує низку великих ядерних об’єктів у горах провінції Сичуань. Супутники зафіксували новий комплекс у долині Цзитун. Як інформує портал "Коментарі", про це пише The New York Times.
Китай. Фото: з відкритих джерел
Загалом у провінції Сичуань зафіксували ще кілька секретних об’єктів, пов’язаних з ядерною зброєю, які розширилися та зазнали модернізації за останні роки.
Згідно з останньою щорічною оцінкою Пентагону, до кінця 2024 року Китай створив більше 600 ядерних боєголовок, а до 2030 року має намір наростити їх кількість до 1000. Запаси Китаю значно поступаються запасам США та РФ, але їх зростання викликає занепокоєння у США.
Об’єкти в Сичуані були побудовані шість десятиліть тому в рамках "Третього фронту" Мао Цзедуна – проєкту захисту китайських лабораторій та заводів із виробництва ядерної зброї від ударів Сполучених Штатів чи Радянського Союзу.
Читайте також на порталі "Коментарі" — офіційний Пекін позитивно оцінює те, що "двері до діалогу в Україні нарешті відчинені". Водночас Китай закликає сторони "досягти всеохоплювальної, міцної та обов’язкової мирної угоди". Відповідну заяву зробив глава МЗС Китаю Ван І під час виступу Мюнхенської конференції з безпеки.