Китай готує космічний прорив чи блеф: який гучний анонс вже зробив Пекін

Китай заявив про намір розгорнути до середини 2030-х років гігантське угруповання з 203 тисяч супутників, що може радикально змінити баланс сил у космосі. Як повідомляє Bloomberg, відповідні заявки вже подані до International Telecommunication Union – органу, який координує використання орбіт і частот.

Супутник. Фото: з відкритих джерел

Якщо ці плани реалізують, китайський проєкт перевершить усі існуючі мегасузір’я. Для порівняння, система Starlink налічує близько 10 тисяч супутників, а проєкт Amazon Kuiper має охопити трохи більше трьох тисяч апаратів. Водночас аналітики вважають, що Пекін може використовувати заявки як інструмент стримування конкурентів, а не як реальний план запуску.

Кількість супутників на орбіті вже стрімко зростає. Завдяки багаторазовим ракетам, таким як Falcon 9, і дешевшим технологіям, з 2020 року число апаратів збільшилося вчетверо – до понад 16 тисяч. Це підвищує ризик перевантаження орбіти та небезпечних зіткнень, здатних викликати ланцюгову реакцію уламків, відому як синдром Кесслера.

Окрім фізичних ризиків, існує проблема радіоперешкод, адже мегасузір’я працюють на низькій навколоземній орбіті. Експерти зазначають, що навіть "паперові" заявки можуть створювати юридичні бар’єри для інших компаній, резервуючи частоти та орбітальні позиції.

Попри амбіції Китаю, реальна перевага поки залишається за SpaceX, яка має унікальні можливості швидкого і дешевого запуску супутників. Таким чином, космічна гонка переходить у нову фазу, де боротьба точиться не лише за технології, а й за контроль над самою орбітою Землі.

