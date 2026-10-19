Китай готовит сюрприз в Тихом океане: обнаружен второй необычный корабль

Китай, вероятно, близок к завершению строительства второго специализированного корабля для транспортировки, запуска и обслуживания беспилотных аппаратов. Судно обнаружили на верфи в Гуанчжоу. По конструкции оно напоминает необычный корабль, ранее замеченный в Шанхае, однако примерно на треть меньше. Об этом сообщает TWZ.

Китай. Фото: из открытых источников

Первую платформу зафиксировали на предприятии Hudong-Zhonghua на острове Чансинь. Ее конструкция позволяет перевозить крупные беспилотные аппараты или множество более компактных машин. Для их спуска на воду, подъема и перемещения между уровнями предусмотрены специальные подъемные механизмы.

Новое судно построили на верфи Guangzhou Shipyard International на острове Лонгсюэ. Спутниковый снимок от 2 октября показал корабль на территории предприятия перед спуском на воду. На нем заметны шесть подъемных башен, тогда как у более крупного аналога предусмотрены шесть больших и шесть малых. При этом сохранены летная палуба, ангар за носовой надстройкой и схожее расположение дымовых труб.

Появление сразу двух платформ может указывать на стремление Китая расширить возможности применения беспилотников вдали от собственного побережья. Такие аппараты потенциально способны искать морские мины, обследовать дно, обнаруживать корабли и подводные лодки, а также запускать другие беспилотные системы.

Специализированные суда могут обеспечивать доставку аппаратов в отдаленные районы Тихого океана, их развертывание, эвакуацию и техническое обслуживание. В перспективе подобные возможности способны усложнить действия американских сил в регионе.

Впрочем, пока неизвестно, предназначены ли корабли для боевого применения или испытаний. Не подтверждены и планы строительства дополнительных платформ. Однако появление второго судна свидетельствует о продолжении китайских экспериментов с морскими беспилотными технологиями.

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