Китай готовит удар по Тайваню: что уже начало происходить

Китай разместил сотни переоборудованных истребителей J-6, превращённых в ударные беспилотники, на авиабазах у Тайваньского пролива. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад Институт аэрокосмических исследований Митчелла.

Согласно спутниковым снимкам за февраль, на шести базах в провинциях Фуцзянь и Гуандун зафиксированы ряды самолётов J-6 – моделей, внешне напоминающих технику 1960-х годов. Теперь эти машины работают без пилотов: с них сняли вооружение и установили автоматические системы управления.

По оценке старшего научного сотрудника института Дж. Майкл Дам, Китай развернул около 200 таких аппаратов. Их предполагаемая роль – массовые удары по целям с целью перегрузки систем противовоздушной обороны.

"Они будут атаковать Тайвань, США или союзников в большом количестве, создавая эффект насыщения ПВО", — отметил эксперт.

Военные аналитики считают, что такие дроны могут использоваться как "дешёвые цели" первой волны. Их задача – истощить ресурсы обороны, открыв путь для более точных и дорогих ударных систем.

На Тайвань уже готовятся к подобному сценарию. Представители служб безопасности отмечают, что перехват таких целей экономически невыгоден: дорогостоящие ракеты приходится тратить на относительно простые аппараты.

Бывший офицер ВВС Австралии Питер Лейтон предупреждает: одновременная атака дронов и ракет станет серьёзным испытанием.

"Это будет настоящий кошмар для ПВО", — подчеркнул он.

Официальный Пекин пока не комментирует развертывание, однако модернизация старых платформ в беспилотные системы может свидетельствовать о подготовке к масштабному конфликту в регионе.

