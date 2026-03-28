Китай готує удар по Тайваню: що вже почало відбуватися

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Китай розмістив сотні переобладнаних винищувачів J-6, перетворених на ударні безпілотники, на авіабазах біля Тайванської протоки. Про це повідомляє Reuters із посиланням на доповідь Інститут аерокосмічних досліджень Мітчелла.
Китай. Фото: з відкритих джерел
Згідно з супутниковими знімками за лютий, на шести базах у провінціях Фуцзянь і Гуандун зафіксовано ряди літаків J-6 – моделей, що зовні нагадують техніку 1960-х років. Тепер ці машини працюють без пілотів: з них зняли озброєння та встановили автоматичні системи керування.
За оцінкою старшого наукового співробітника інституту Дж. Майкла Дам, Китай розгорнув близько 200 таких апаратів. Їхня ймовірна роль – масові удари по цілям з метою навантаження систем протиповітряної оборони.
Військові аналітики вважають, що такі дрони можуть використовуватись як "дешеві цілі" першої хвилі. Їхнє завдання – виснажити ресурси оборони, відкривши шлях для точніших і найдорожчих ударних систем.
На Тайвань вже готуються до такого сценарію. Представники служб безпеки зазначають, що перехоплення таких цілей економічно невигідне: дорогі ракети доводиться витрачати на прості апарати.
Колишній офіцер ВПС Австралії Пітер Лейтон попереджає: одночасна атака дронів та ракет стане серйозним випробуванням.
Офіційний Пекін поки не коментує розгортання, проте модернізація старих платформ до безпілотних систем може свідчити про підготовку до масштабного конфлікту в регіоні.
