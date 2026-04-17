Китай готовится к войне с США в космосе: когда возможен первый удар

Китай ускоренно наращивает военное присутствие в космосе, готовясь к длительному противостоянию с США, которое будет проходить ниже порога открытой войны. Об этом сообщает The Washington Times ссылаясь на новый отчет Космические силы США.

Документ под названием "Будущая операционная среда 2040" описывает сценарий, в котором граница между миром и конфликтом фактически исчезает. Речь идет о постоянном соперничестве в космосе из-за киберопераций, электромагнитного воздействия и скрытых манипуляций орбитами спутников. Аналитики считают маловероятной великую войну, однако предупреждают о затяжной "теневой" борьбе, сравниваемой с напряжением накануне Первой мировой войны.

В центре стратегии Пекина – развитие "информатизированной" и "интеллектуализированной" войны. Это включает в себя системы искусственного интеллекта, квантовые радары, оружие направленной энергии и даже интерфейсы "мозг – компьютер". К 2040 году Китай стремится добиться паритета из США в космосе, сделав орбиту ключевым элементом военных операций – от блокад до противовоздушной обороны.

Особую угрозу представляет концепция "неограниченной спектральной войны", когда каждый сигнал, частота или спутниковый канал могут оказаться полем боя. В этом формате атаки будут проходить без предупреждения, затрагивая не только военную, но и гражданскую инфраструктуру – от навигации до связи.

Кроме того, Пекин активно развивает инструменты серой зоны: глушение сигналов под видом технических сбоев, манипуляции данными, срывы запусков и давление на персонал через киберсредства. Параллельно тестируются рои наноспутников и стратосферные платформы, расширяющие возможности контроля.

На этом фоне возможно противостояние между Китаем и Тайваньом, по прогнозам, не перерастет в открытую войну, а будет проявляться из-за экономического истощения и точечного давления. В более широкой перспективе Пекин стремится установить собственные правила глобальной игры, как на Земле, так и в космосе.

Читайте на портале "Комментарии" — Китай на грани вмешательства: разведка США раскрыла тревожный сценарий помощи Ирану.



