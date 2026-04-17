Китай готується до війни зі США в космосі: коли можливий перший удар

Китай прискорено нарощує військову присутність у космосі, готуючись до тривалого протистояння зі США, яке відбуватиметься нижче порогу відкритої війни. Про це повідомляє The Washington Times із посиланням на новий звіт Космічні сили США.

Китай. Фото: з відкритих джерел

Документ під назвою "Майбутнє операційне середовище 2040" описує сценарій, у якому межа між миром і конфліктом фактично зникає. Йдеться про постійне суперництво в космосі через кібероперації, електромагнітний вплив і приховані маніпуляції орбітами супутників. Аналітики вважають малоймовірною велику війну, однак попереджають про затяжну "тіньову" боротьбу, яку порівнюють із напруженням напередодні Перша світова війна.

У центрі стратегії Пекіна – розвиток "інформатизованої" та "інтелектуалізованої" війни. Це включає системи штучного інтелекту, квантові радари, зброю спрямованої енергії та навіть інтерфейси "мозок – комп’ютер". До 2040 року Китай прагне досягти паритету зі США у космосі, зробивши орбіту ключовим елементом військових операцій – від блокад до протиповітряної оборони.

Особливу загрозу становить концепція "необмеженої спектральної війни", коли кожен сигнал, частота чи супутниковий канал можуть стати полем бою. У цьому форматі атаки відбуватимуться без попередження, зачіпаючи не лише військову, а й цивільну інфраструктуру – від навігації до зв’язку.

Крім того, Пекін активно розвиває інструменти "сірої зони": глушіння сигналів під виглядом технічних збоїв, маніпуляції даними, зриви запусків і тиск на персонал через кіберзасоби. Паралельно тестуються рої наносупутників і стратосферні платформи, що розширюють можливості контролю.

На цьому тлі можливе протистояння між Китаєм і Тайвань, за прогнозами, не переросте у відкриту війну, а проявлятиметься через економічне виснаження та точковий тиск. У ширшій перспективі Пекін прагне встановити власні правила глобальної гри, як на Землі, так і в космосі.

