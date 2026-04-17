Китай на межі втручання: розвідка США розкрила тривожний сценарій допомоги Ірану

Американська розвідка зафіксувала ознаки того, що Китай на старті війни між США та Іраном розглядав можливість надання військової допомоги Тегерану. Йдеться, зокрема, про постачання сучасних радіолокаційних систем, здатних суттєво посилити протиповітряну оборону країни. Про це повідомляє CBS News із посиланням на джерела в американських структурах безпеки.

Китай. Фото: з відкритих джерел

За даними чиновників, Пекін вивчав варіант передачі Ірану радарів X-діапазону — технологій, що дозволяють ефективно виявляти цілі, що низько летять, включаючи дрони і крилаті ракети. Такі системи могли б підвищити стійкість іранської ППО до сучасних повітряних ударів.

Крім того, розвідка США припускає, що Китай міг розглядати передачу і ширшого спектру оборонних систем, включаючи комплекси протиповітряної оборони. При цьому обговорювався варіант постачання через треті країни, щоб приховати пряму причетність до Пекіна.

Остаточне рішення Китаю залишається невідомим, проте сама можливість такого кроку посилила стурбованість Вашингтона. У США побоюються, що конфлікт навколо Ірану може вийти за межі регіонального протистояння та втягнути до нього глобальних гравців.

Міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що президент Дональд Трамп уже обговорив це питання із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. За його словами, Пекін запевнив Вашингтон, що не постачатиме зброю Ірану.

Очікується, що найближчим часом Трамп відвідає Китай. Раніше він також надсилав листа Сі із закликом утриматися від військової підтримки Тегерана, проте деталі цього листування не розкриваються.

У Китаї, у свою чергу, відкидають звинувачення. Офіційні представники заявляють, що Пекін дотримується нейтральної позиції і виступає за дипломатичне врегулювання конфлікту, називаючи повідомлення про можливі постачання зброї "цілком сфабрикованими".

Читайте також на порталі "Коментарі" — Китай втручається: з яким ультиматумом Пекін раптом звернувся до Ірану.



