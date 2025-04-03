Китай хочет, чтобы война в Украине продолжалась десятилетиями: причина

Китай заявляет о готовности выступить посредником по переговорам между Украиной и Россией. Однако, по словам политтехнолога Михаила Шейтельмана, на самом деле Пекин заинтересован в продолжении войны, а не в ее завершении.

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Эксперт убежден, что Китай ведет дипломатическую игру, а его ключевая цель – сохранение власти кремлевского диктатора Владимира Путина. По его словам, Пекин активно поддерживает путинский режим, поскольку он ведет Россию к экономическому истощению, что выгодно китайскому руководству.

"Он позволяет Китаю делать все, что угодно. Поскольку режим совершает бессмысленные войны, в частности, против Украины, то в это время Путин вынужден идти на поклон к китайцам и отдавать им все. Для них это идеальная ситуация", – считает эксперт.

Кроме того, Шейтельман считает, что чем дольше Путин будет оставаться у власти, тем больше выиграет Китай. Если он будет править еще десятилетие, Пекин может заработать триллионы долларов и фактически установить контроль над значительной частью территории России.

Также Шейтельман подчеркнул, что китайские "мирные инициативы", включая 12-точечный план и совместное заявление с Бразилией, были лишь попыткой создать иллюзию миротворческой миссии. Однако эти предложения давно утратили актуальность и уже не играют никакой роли.

"Китайцы в этой истории последних трех лет самые прагматические люди. Они понимают, что с Путиным не нужно говорить о мире, зачем? Сначала Макрон и Шольц не понимали это, сейчас этого не осознает Трамп. Китай понимает всю игру Путина, поэтому думает, зачем ему в нее лезть?", — подытожил Шейтель.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Китай отказался от своей формулы мира для Украины.





