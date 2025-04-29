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Китай хочет мира: какое предложение адресовал Киеву и Москве

В МИД КНР призвали Украину и Россию выяснить корни "конфликта"

сегодня, 11:20
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Кравцев Сергей

Официальный Пекин поддерживает усилия, направленные на мирное урегулирование войны в Украине, и обращается к сторонам сосредоточиться на поиске причин разногласий и конфликта. Такое заявление во время встречи министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро сделал глава МИД Китая Ван И.

Китай хочет мира: какое предложение адресовал Киеву и Москве

Китай. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат КНР заявил, что в нынешних условиях глобальной нестабильности страны БРИКС должны играть активную роль в поддержании мира, развития и справедливости в мире.

Ван И призвал партнеров придерживаться беспристрастной позиции, усиливать сотрудничество с ООН и способствовать политическому урегулированию конфликтов — в частности в Украине и на Ближнем Востоке.

"Китай поддерживает все шаги, ведущие к мирному решению украинского конфликта, и надеется, что стороны смогут выяснить его первопричины и достичь сбалансированного, долговременного и обязательного мирного соглашения", — подчеркнул глава МИД Китая.

Читайте также на портале "Комментарии" — официальный Пекин ушел от прямого ответа на вопрос, касающийся официального признания участия войск КНДР в войне Российской Федерации против Украины. Спикера Министерства иностранных дел во время пресс-конференции спросили, считает ли Пекин, что ввод северокорейских войск будет способствовать завершению конфликта. На это тот ответил, что КНР неоднократно высказывала свою позицию относительно двусторонних контактов между Россией и Северной Кореей, а ее мнение относительно войны является последовательным и четким.

Также издание "Комментарии" сообщало – глава КНР Си Цзиньпин представил план противодействия экономическим проблемам и влиянию торговой войны с США. Заявление прозвучало на фоне сообщений о возможности снижения пошлин на некоторые американские товары, включая полупроводники.




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Источник: https://www.mfa.gov.cn/web/wjbz_673089/xghd_673097/202504/t20250429_11606573.shtml
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